Tutto sull’evento finale di Fortnite 7: Operazione Cieli di fuoco

L’evento finale di Fortnite capitolo 2 stagione 7 è in arrivo: tutto su Operazione Cieli di fuoco, quando sarà e come funzionano le missioni.

Quando ci sarà l’evento finale di Fortnite 7

La Nave madre è pronta a colpire la base segreta dell’Ordine Immaginario a Podere Pannocchia. Ma Slone ha pensato a un piano per fermare definitivamente l’Invasione. Così i giocatori, dopo aver risposto alle sue chiamate, e aver lavorato come agente sotto copertura per l’OI, dovrà infiltrarsi nell’Ultima Realtà e per fermare l’invasione aliena. Questa è la premessa dell’evento finale di Fortnite capitolo 2 stagione 7: Operazione: Cieli di fuoco.



Questo evento porrà fine al Capitolo 2 – Stagione 7 di Fortnite, ma quando ci sarà? Operazione: Cieli di fuoco avrà luogo alle 22:00 ora italiana del giorno 12 settembre. Qui i giocatori dovranno salire a bordo della nave madre, per consegnare agli alieni un messaggio dell’OI. Successivamente partirà la stagione 8.

In particolare la playlist dell’evento finale Operazione: Cieli di fuoco sarà accessibile da 30 minuti prima dell’inizio, questo per consentire ai giocatori di unirsi al gruppo e prenotare un posto. Chi vuole partecipare all’evento si può unire con una lobby completa di 16 amici.

Missioni evento finale Fortnite 7

A tutti i creatori contenuti, o per chi vuole rivivere i l’evento finale Operazione Cieli di fuoco non saranno disponibili i replay dell’evento. Pertanto è necessario attrezzarsi per registrare la propria esperienza. Inoltre Epic Games raccomanda di indossare un travestimento ad hoc, per invadere l’astronave aliena.

Tra le missioni per l’evento finale di Fortnite 7, è necessario ricordarsi di raccogliere i lingotti e spenderli tutti prima che la scorta si azzeri nella Settimana Selvaggia Reparto occasioni, dal 9 settembre alle 16:00 ora italiana. Questo incarico ricompenserà chi ha svuotato le scorte di lingotti con gli ultimi PE per completare il Pass battaglia.



Inoltre sarà necessario completare gli incarichi, come scambiare le Stelle della battaglia con le ricompense prima che inizi l’Operazione: Cieli di fuoco. Lo stesso vale per i Manufatti alieni rimasti, da scambiare con gli stili e le opzioni Kimera. Infatti le Stelle e i Manufatti non reclamati entro la fine del Capitolo 2 – Stagione 7 saranno automaticamente riscattati per ricompense e stili randomici.



Infine, è necessario completare gli incarichi di Superman entro il 12 settembre alle 22:00 ora italiana. Non dimentichiamo infatti di aiutare Clark Kent a recuperare la memoria e sbloccare il Deltaplano, il Piccone e lo stile Ombre speciale di Superman.





