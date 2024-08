La fotocamera di iPhone 16 cambierà drasticamente? Il rumor

News

Martina Pedretti | 1 Agosto 2024

iPhone 16

Fotocamera e colori di iPhone 16, continuano i rumor

Settembre si avvicina e l’attesa per i nuovi iPhone 16 è alle stelle. Di recente sono emerse online nuove immagini di presunte unità del nuovo modello, rivelando che rivelerebbero un drastico cambio della fotocamera.

Le immagini trapelate mostrano una disposizione verticale della fotocamera, confermando i report precedenti già trapelate nei mesi passati. Inoltre, Sonny Dickson ha pubblicato sui social media nuove immagini che svelano opzioni di colore inedite per i prossimi modelli di iPhone 16.

Il nuovo layout della fotocamera dell’iPhone 16 prevede un orientamento verticale della fotocamera principale e degli obiettivi Ultra Wide. Questo cambiamento potrebbe suggerire il supporto alla registrazione di video spaziali con iPhone 16 e 16 Plus, una funzione finora riservata ai modelli iPhone 15 Pro e Pro Max. Le foto trapelate sembrano quindi confermare ulteriormente questa modifica, mostrando una sporgenza della fotocamera più sottile e allineata verticalmente piuttosto che diagonalmente.

Le immagini trapelate non solo rivelano dettagli sulla riprogettazione della fotocamera, ma mostrano anche i nuovi colori della gamma iPhone 16. Le opzioni di colore riportate dall’analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo includono nero, verde, rosa, blu e bianco per i modelli iPhone 16 e 16 Plus, mentre 16 Pro e Pro Max saranno disponibili in nero, bianco (o argento), grigio (probabilmente titanio) e rosa.

Queste anticipazioni stanno generando grande attesa tra i fan di Apple, curiosi di scoprire le nuove caratteristiche e i miglioramenti che iPhone 16 porterà. La disposizione verticale della fotocamera e le nuove opzioni di colore rappresenterebbero un cambiamento significativo rispetto ai modelli precedenti.

Si prevede che i telefoni saranno presentati ufficialmente all’inizio di settembre e solo allora sapremo tutti i dettagli.