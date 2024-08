News

Martina Pedretti | 30 Luglio 2024

iPhone 16

Cosa sappiamo finora di iPhone 16: news su uscita, prezzo, design, fotocamera, come sarà e colori.

iPhone 16 uscita

iPhone 16 è il prossimo smartphone di casa Apple in arrivo dopo la serie di iPhone 15. La nuova gamma sarà annunciata a settembre 2024, durante l’evento annuale di Apple. Ma sappiamo già quando esce questo nuovo telefono top di gamma? La data di uscita sarà svelata durante l’evento, ma possiamo ipotizzare un arrivo nei negozi online e fisici tra settembre e ottobre 2024.

Specifiche display, fotocamera e batteria

Quali sono le funzioni dei nuovi iPhone 16? Per il momento le informazioni a disposizione sono tutte non confermate, ma vi riportiamo comunque cosa sta circolando online.

Sembra che i modelli in arrivo saranno dotati di chip più veloci, i A18 di prossima generazione, dimensioni maggiori per la linea Pro, miglioramenti della fotocamera e forse un nuovo pulsante Home.

Inoltre pare che Apple aumenterà le dimensioni dell‘iPhone 16 Pro a 6,3 pollici e le dimensioni dell’iPhone 16 Pro Max a 6,9 pollici, segnando il primo aggiornamento delle dimensioni in diversi anni. Invece i modelli iPhone 16 dovrebbero mantenere le stesse dimensioni dei 15.

Il pulsante Action, che era limitato ai modelli 15 Pro, potrebbe inoltre essere esteso a tutti i modelli iPhone 16. Si dice inoltre che la gamma in arrivo abbia anche un nuovo Capture Button, per scattare foto e registrare video. Questo funzionerà come il pulsante di scatto di una fotocamera digitale, rilevando più livelli di pressione per la messa a fuoco durante la cattura di un’immagine.

Sembra inoltre che Apple stia pianificando una nuova disposizione verticale delle lenti della fotocamera che si discosta dalla precedente configurazione diagonale.

In quali colori sarà disponibile lo smartphone? Ci sono voci contrastanti sulla gamma di colore per i modelli di iPhone 16. Pare ci saranno sette colori, tra cui blu, rosa, giallo, verde, nero, bianco e viola.

Inoltre, le funzioni di intelligenza artificiale annunciate da Apple durante la WWDC, come l’integrazione di Siri più intelligente e ChatGPT, non saranno disponibili nel lancio iniziale di iOS 18 e dei nuovi dispositivi.

Apple è passata alla tecnologia USB-C con la gamma iPhone 15 e si prevede che sarà lo stesso anche per i modelli iPhone 16.

iPhone 16 prezzo

Quanto costerà iPhone 16? Il prezzo dei vari modelli non è ancora stato svelato.

Già i prezzi dei componenti per i modelli standard di iPhone 15 avevano raggiunto un livello record, con un aumento rispetto ai modelli di iPhone 14. Apple poi ha assorbito i maggiori costi di produzione per i modelli 15, ma potrebbe dover aumentare il prezzo quando verrà lanciato iPhone 16 per evitare di incidere sui ricavi complessivi.