News

Martina Pedretti | 25 Luglio 2023

chatgpt

Un fan di Game of Thrones ha usato ChatGPT per scrivere un finale alternativo e i romanzi inediti The Winds of Winter e A Dream of Spring.

ChatGPT scrive il romanzo finale di Game of Thrones

Sono passati 12 anni dall’uscita dell’ultimo romanzo della serie de Il Trono di Spade di George RR Martin, e alcuni fan stanno diventando impazienti. Così qualcuno ha pensato di interrogare l’AI ChatGPT per scrivere un finale degno alla saga.

Nell’ottobre dello scorso anno, Martin ha detto che era “a circa tre quarti del percorso fatto” con il prossimo romanzo, The Winds of Winter. Vista la lunga attesa, un fan si è ora preso la responsabilità di cercare di ottenere una conclusione della serie di romanzi.

Lo sviluppatore indipendente Liam Swayne ha utilizzato il software AI ChatGPT per scrivere una versione non solo di The Winds of Winter, ma anche del romanzo finale ancora inedito, A Dream of Spring. Il libro dovrebbe infatti offrire uno sguardo alternativo su come la storia potrebbe finire dopo l’ottava stagione altamente controversa di Game of Thrones.

Se siete impazienti e non volete aspettare Martin, potete leggere le versioni di ChatGPT di The Winds of Winter qui e di A Dream of Spring qui. Entrambi i romanzi sono della lunghezza che ci si aspetta da un romanzo della serie di Game of Thrones.

Swayne ha detto a IGN che, per convincere ChatGPT a scrivere i romanzi, gli ha prima suggerito di generare uno schema per il primo capitolo, quindi lo ha ripetuto fino a quando non ha avuto 45 schemi di capitoli. Ha quindi proposto gli schemi a ChatGPT e ha chiesto all’intelligenza artificiale di sviluppare descrizioni narrative e coerenti.

Riflettendo sul prodotto finito, Swayne ha affermato che l’intelligenza artificiale è stata brava a tracciare la continuità dei personaggi. Ha anche detto che è l’AI è stata brava a creare colpi di scena.

Tuttavia, ChatGPT è stato meno bravo a rispecchiare la famosa capacità di Martin di uccidere i personaggi in modi sorprendenti, e in effetti non è riuscito a uccidere nessuno di centrale in nessuno dei romanzi, nonostante le richieste di farlo.

L’esperimento è stato accolto positivamente da tanti fan. Infatti molti hanno amato questa nuova versione del finale di Game of Thrones rispetto a quello della serie HBO.

Mentre aspettano il rilascio della versione reale di The Winds of Winter, i fan possono quindi godersi questi romanzi di Game of Thrones scritti da ChatGPT. Inoltre possono anche attendere nuove serie TV in arrivo prossimamente.

La seconda stagione di House of the Dragon è attualmente in fase di riprese e lo sciopero degli attori non ne ha bloccato la produzione. Ci sarà anche la nuova serie spin-off A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, sospesa però per lo sciopero degli sceneggiatori.