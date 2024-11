News

Nicolo Figini | 18 Novembre 2024

ai

Vi consigliamo di diffidare die generatori di video AI perché potrebbero nascondere dei malware al loro interno. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

I malware nei generatori di video AI

Purtroppo, con l’avvento dell’intelligenza artificiale è sempre più facile colpire gli utenti che navigano sul web. In alcuni casi basta accedere a un sito perché si vada incontro a un potenziale pericolo per il proprio computer e i propri dati sensibile al suo interno.

Per tale ragione, vi consigliamo di prestare la massima attenzione anche ai generatori di video AI. Sappiamo che è molto divertente usarli per creare tutto ciò che ci balza nella testa, ma a volte è bene utilizzare solamente i più conosciuti e affidabili.

Tra i tanti, infatti, si celano dei finti generatori di AI che nascondono dei malware in grado di rubarvi tutti i dati più sensibili. In base a quanto riporta anche il sito HDBlog, un ricercatore ha segnalato la presenza di questi finti generatori su due piattaforme, le quali contengono due malware diversi: Lumma Stealer per Windows e AMOS per Mac.

Questi sono programmati per rubare i wallet di criptovalute, i cookies, credenziali d’accesso a vari siti, la cronologia di navigazione e i dettagli delle carte di credito. Il sito che abbiamo citato poc’anzi, inoltre, riporta l’esempio di EditProAi, un portale web dal quale stare alla larga!

Se per caso l’avete scaricata e avete inserito i vostri dati, accettando anche i cookies, non vi resta da fare che sostituire subito tutte le password. Viene anche consigliato di ripristinare tutte le impostazioni del vostro dispositivo immediatamente, così da essere sicuri al cento per cento di aver eliminato il malware.

Speriamo che questa informazione posso salvaguardare quante più persone possibili che, a volte, si fidano ciecamente dei siti che sembrano sicuri.