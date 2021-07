Giochi in uscita luglio 2021 | Ps4, Ps5, Switch, Xbox, PC

Tutti i giochi in uscita a luglio 2021 su Ps4, Ps5, Switch, Xbox: da The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a Watch Dogs: Legion - Bloodline

I giochi in uscita a luglio 2021

Gli amanti dei videogiochi sapranno come divertirsi questo mese, dato che i giochi in uscita a luglio 2021 sono tanti e particolarmente interessanti.

Da novità assolute a titoli inediti, la lista è ricca di titoli pronti a soddisfare i gusti di tutti.

Molti titoli faranno il loro debutto sulla piattaforma di gioco Nintendo Switch, altri su Playstation 4, sulla nuova PlayStation 5, su Xbox One, Xbox One X, Ps4 Pro, 3DS e su Microsoft Windows.

Ecco quali sono i giochi in uscita a luglio 2021.

PlayStation 4

A luglio 2021 su PlayStation 4 arrivano diversi giochi, tra cui troneggiano Bloodline, l’espansione per Watch Dogs: Legions e F1 2021. Con la fine del mese arriveranno anche Samurai Warriors 5 e Chernobylite.

6 luglio : Watch Dogs: Legion – Bloodline

: Watch Dogs: Legion – Bloodline 16 luglio : F1 2021, Observer System Redux

: F1 2021, Observer System Redux 22 luglio : Last Stop

: Last Stop 27 luglio : NEO: The World Ends with You, Samurai Warriors 5, The Great Ace Attorney Chronicles, Tribes of Midgard

: NEO: The World Ends with You, Samurai Warriors 5, The Great Ace Attorney Chronicles, Tribes of Midgard 28 luglio: Chernobylite, The Forgotten City

PlayStation 5

Non sono molti giochi in uscita su PlayStation 5 a luglio: ci sarà sempre Watch Dogs Legions, ma anche F1 2021, A Plague Tale: Innocence e In Tribes of Midgard.

6 luglio : Watch Dogs: Legion – Bloodline, A Plague Tale: Innocence

: Watch Dogs: Legion – Bloodline, A Plague Tale: Innocence 16 luglio : F1 2021, Observer System Redux

: F1 2021, Observer System Redux 22 luglio : Last Stop

: Last Stop 27 luglio : Tribes of Midgard

: Tribes of Midgard 28 luglio: The Forgotten City

Xbox One

Su Xbox One a luglio 2021 arriveranno gli stessi giochi multipiattaforma di PS4, in aggiunta ci saranno Orcs Must Die! 3, Death’s Door e Space Jam: A New Legacy.

2 luglio : The Procession to Calvary

: The Procession to Calvary 6 luglio : Watch Dogs: Legion – Bloodline

: Watch Dogs: Legion – Bloodline 15 luglio : Space Jam: A New Legacy

: Space Jam: A New Legacy 16 luglio : F1 2021, Observer System Redux

: F1 2021, Observer System Redux 20 luglio : Death’s Door

: Death’s Door 22 luglio : Last Stop

: Last Stop 23 luglio : Orcs Must Die! 3

: Orcs Must Die! 3 27 luglio : Samurai Warriors 5

: Samurai Warriors 5 28 luglio : Chernobylite, The Forgotten City

: Chernobylite, The Forgotten City 29 luglio: The Ascent

Su Xbox Series X/S il 27 luglio arriva l’esclusiva di Microsoft Flight Simulator che garantirà 30fps e il supporto allo standard VRR.

Nintendo Switch

A luglio su Nintendo Switch arriveranno diversi giochi, tra cui The Legend of Zelda: Skyward Sword HD e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins.

2 luglio : The Procession to Calvary

: The Procession to Calvary 6 luglio : A Plague Tale: Innocence (versione cloud)

: A Plague Tale: Innocence (versione cloud) 9 luglio : Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins, The Silver Case 2425

: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins, The Silver Case 2425 16 luglio : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD 22 luglio : Last Stop

: Last Stop 27 luglio: NEO: The World Ends with You, Samurai Warriors 5, The Great Ace Attorney Chronicles

PC

Su PC a luglio usciranno gli stessi giochi multipiattaforma già citati per PlayStation e Xbox con in più Black Skylands e Idol Manager, un gioco di simulazione dove gestire un’agenzia di giovani pop star.

6 luglio : Watch Dogs: Legion – Bloodline

: Watch Dogs: Legion – Bloodline 9 luglio : Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins, Black Skylands

: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins, Black Skylands 16 luglio : F1 2021

: F1 2021 20 luglio : Death’s Door

: Death’s Door 22 luglio : Last Stop

: Last Stop 23 luglio : Orcs Must Die! 3

: Orcs Must Die! 3 27 luglio : Samurai Warriors 5, The Great Ace Attorney Chronicles, Idol Manager, Tribes of Midgard

: Samurai Warriors 5, The Great Ace Attorney Chronicles, Idol Manager, Tribes of Midgard 28 luglio : Chernobylite, The Forgotten City

: Chernobylite, The Forgotten City 29 luglio : The Ascent

: The Ascent 30 luglio: Vesper

