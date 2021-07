The Legend of Zelda Skyward Sword HD: uscita su Switch e news

Nintendo ha annunciato che The Legend of Zelda Skyward Sword arriva su Switch. News su uscita, gameplay, trailer e prezzo del gioco

Nintendo ha annunciato l’arrivo su Switch di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, alla scoperta delle origini della Spada suprema. Tutte le news su uscita, prezzo, gameplay e trailer.

Indice dei contenuti Uscita

Gameplay

Trailer

Prezzo

The Legend of Zelda Skyward Sword uscita

Durante il Direct del 17 febbraio, Nintendo ha anche svelato quando esce il gioco. Infatti sappiamo con certezza la data di uscita di questo titolo, che sarà disponibile a partire dal 16 luglio 2021.

The Legend of Zelda Skyward Sword gameplay

Pubblicata in origine su Wii, questa classica avventura è stata ottimizzata per Nintendo Switch con comandi di movimento più fluidi e l’inedita possibilità di giocare utilizzando esclusivamente i pulsanti.

In questa storia che si colloca all’inizio della cronologia della serie, Link deve attraversare un mondo al di sopra delle nuvole e le lande ignote al di sotto di esso alla ricerca della sua amica d’infanzia, Zelda. Armato dei suoi fidati spada e scudo, l’eroe affronterà potenti nemici, si cimenterà con complessi enigmi e si librerà in aria in sella a un maestoso uccello chiamato solcanubi.

Per quanto riguarda il gameplay di The Legend of Zelda Skyward Sword HD, giocando usando due controller Joy-Con, questi diventano la spada e lo scudo. Si muove il Joy-Con destro per controllare la spada nel gioco e quello sinistro per sollevare lo scudo e bloccare gli attacchi nemici. Poi si può sfruttare questo tipo di movimenti anche per utilizzare una varietà di oggetti e strumenti, come arco e frecce, o lanciare bombe.

Per la prima volta, si possono anche utilizzare semplicemente i pulsanti, per giocare in modalità portatile o su Nintendo Switch Lite. Con questo schema di comandi, si può controllare la spada di Link semplicemente inclinando il control stick destro nella direzione desiderata.

Trailer

Di seguito il trailer di The Legend of Zelda Skyward Sword HD, pubblicato dopo l’annuncio del Nintendo Direct.

The Legend of Zelda Skyward Sword prezzo

Nonostante il contenuto non sia giocabile prima della data di uscita, sul Nintendo eShop è già disponibile il pre-ordine. Quanto costa The Legend of Zelda Skyward Sword? Il prezzo di questo titolo è di 59.99 euro. Per i preordini, il pagamento viene prelevato automaticamente a partire da 7 giorni prima della data di uscita. Qualora il preordine venga effettuato a meno di 7 giorni dalla data di uscita, il pagamento avviene immediatamente.

Oltre al gioco, il 16 luglio uscirà anche un set da due controller Joy-Con edizione Skyward Sword HD. Questo set di controller Joy-Con, ispirato alla Spada suprema e allo scudo Hylia, sarà reso disponibile in concomitanza con il lancio. Non è chiaro il prezzo di questi dispositivi.

PCProfessionale © riproduzione riservata.