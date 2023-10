News

Andrea Sanna | 4 Ottobre 2023

Gmail Google

Le emoji su Gmail

Gmail si espande e vuole regalare ai propri utenti degli ammodernamenti importanti sulla propria piattaforma. Tutte idee che vanno così al passo con i tempi. Dopo l’opzione per poter selezionare tutte le mail, c’è un’altra news che sicuramente vi piacerà.

Se nei giorni scorsi si pensava fosse un semplice rumor, ora è sempre più concreta la possibilità che l’emoji in Gmail diventeranno disponibili per tutti i dispositivi. Una conferma arriva da Google che in un aggiornamento sul blog di supporto ha fatto sapere la disponibilità di Android e presto verrà implementata anche sul web e su iOS.

Ma cosa sappiamo di questa funzionalità? Per prima cosa ci saranno le reazioni con emoji. Queste potranno essere selezionata in fondo alla mail, dove si trova la sezione per rispondere, inoltrare il messaggio e via dicendo. Nel momento in cui la funzione su Gmail è attiva, vedremo comparire la “faccina” di selezione a destra, lateralmente.

Successivamente cliccando di esse si potrà scegliere il tipo di emoji e inviarla. Alcune emoji presenti su Gmail offriranno anche delle animazioni, come lanciare coriandoli per esempio. Se dovessimo scegliere delle emoji non consone al messaggio inviato, questo potrà essere eliminato. Questo ci permetterà di evitare gaffe.

In generale comunque anche su Gmail l’opzione sarà simile agli altri social. Basterà tenere premuto su una reazione esistente per vedere chi l’ha aggiunta e utilizzarne un’altra se necessario.

C’è da tenere presente che le emoji non saranno utilizzabili su account scolastici o aziendali. Non sarà nemmeno possibile sfruttarle se il messaggio sarà inviato a più di 20 persone, a una lista di email di gruppo o se sono inseriti in “Ccn”.

Non è chiaro ancora quando arriveranno in Italia, se è ciò che vi state chiedendo, ma pare si tratti di questione di tempo. Gmail è pronto a regalarci un’altra importante novità!

