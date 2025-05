Gmail presa di mira dagli hacker che si fingono assistenti Google: come difendersi

News

Nicolo Figini | 14 Maggio 2025

Gmail

Su Gmail si stanno aggirando gli hacker che si fingono assistenti Google per ingannare i poveri e ignari utenti. Ecco che cosa sta succedendo e come ci si può difendere.

Gmail invasa dagli hacker

Se avete un account su Gmail dovete prestare assoluta attenzione perché gli hacker potrebbero prendervi di mira tentando di rubarvi i dati più sensibili. Le segnalazioni indicano varie modalità di contatto, tra le quali anche mail contenenti falsi avvisi di sicurezza.

LEGGI ANCHE: Tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento iOS 19: ecco che cosa dobbiamo aspettarci

Si tratta di una truffa durante la quale i malviventi impersonano degli assistenti Google che si offrono di darvi supporto. In realtà, stanno cercando di infettare il vostro dispositivo con un malware.

Una persona, come riporta anche il sito HDBlog, ha rivelato di aver ricevuto una chiamata da parte di un soggetto che fingeva di appartenere al team di Google. L’individuo a spiegato che aveva bisogno di verificare i dati di recupero di Gmail e ha chiesto il codice di accesso tramite 2FA. In tal modo sarebbe entrato nell’account per poi bloccarlo e rubare i dati più sensibili!

Google ha commentato la situazione affermando, appunto, che si tratta di una truffa e di prestare molta attenzione. Ciò che si può fare è attivare le chiavi di sicurezza sui propri dispositivi Android, Apple e anche su Chrome:

“Si tratta di una truffa nota che prende di mira un numero limitato di utenti. Non abbiamo prove che sia una tattica su larga scala. Abbiamo rafforzato le nostre difese per proteggere gli utenti da questo tipo di abuso e sospeso gli account che hanno utilizzato impropriamente i servizi Google in queste truffe. Incoraggiamo tuttavia gli utenti a rimanere vigili: […] Google non vi contatterà per reimpostare la password o risolvere problemi relativi all’account“.

Seguendo questi consigli dovreste riuscire a proteggere i vostri account.