Tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento iOS 19

Nicolo Figini | 14 Maggio 2025

Apple iOS

Qui di seguito troverete tutte le novità che si troveranno all’interno degli iPhone grazie all’aggiornamento iOS 19.

Le novità di iOS 19

Molto presto arriverà il nuovo aggiornamento dedicato a iOS 19 e il sistema operativo di prepara ad accogliere novità soprattutto sul tema dell’accessibilità. Senza ulteriori indugi cominciamo a stilare una lista delle principali partendo dalle “etichette nutrizionali“.

Nonostante il nome, si tratta di diciture poste nell’App Store in modo da mettere in evidenza quali funzioni di accessibilità sono supportate. In tal modo l’utente avrà a disposizione l’informazioni prima di scaricare o acquistare una determinata applicazione.

Per quanto riguarda i MAC, poi, possiamo parlare della lente d’ingrandimento per gli ipovedenti. Una funzione che si connette alla telecamera del dispositivo per consentire di ingrandire l’ambiente circostante. Sicuramente un tool molto utile che è già presente, dal 2016, su iPhone e iPad.

Per i non vedenti, inoltre, l’aggiornamento a iOS 19 introduce anche la possibilità di trasformare iPhone, iPad, MAC e Vision Pro in dispositivi per prendere appunti in braille. La funzione si chiama Braille Access e anche i documenti potranno essere riprodotti con questa caratteristica.

Proseguiamo con il Lettore Accessibilità che consente di agevolare la lettura dei testi degli utenti con determinate condizioni, come per esempio la dislessia. Saranno disponibili vari font, colore e spaziatura oltre i contenuti vocali. Verrà reso possibile accedervi attraverso tutti i dispositivi già citati poc’anzi.

Tra gli aggiornamenti iOS 19 principali chiudiamo con i sottotitoli in tempo reale su Apple Watch. Tramite l’ascolto dal vivo, l’iPhone viene collegato agli AirPods e quando la funzione è attiva sullo smartphone gli utenti possono visualizzare il testo di ciò che viene percepito dal dispositivo. L’ascolto potrà venire interrotto o avviato tramite l’accessorio che si mette al polso, come riporta anche il sito HDBlog.