Google annuncia che eliminerà gli account inattivi da due anni

17 Maggio 2023

Saranno eliminati gli account Google inattivi da due anni

Google ha annunciato ufficialmente che eliminerà gli account rimasti inutilizzati per due anni a partire da dicembre, nel tentativo di prevenire minacce alla sicurezza.

La società ha affermato che se un account Google non è stato utilizzato o sul quale non è stato eseguito l’accesso per almeno due anni sarà rimosso. Lo stesso vale per i contenuti inclusi in Google Workspace, e quindi Gmail, Documenti, Drive, Meet e Calendar, nonché YouTube e Google Foto.

La modifica delle norme si applica solo i profili Google personali e non a quelli per organizzazioni come scuole o aziende.

Nel 2020, Google aveva dichiarato che avrebbe rimosso i contenuti archiviati in un account inattivo, ma non avrebbe eliminato l’account stesso. Tuttavia ora le cose sono cambiate.

Ma non temete, il tutto non avverrà in sordina. Infatti a partire da ieri, Google ha iniziato a inviare notifiche agli indirizzi email degli account interessati, prima di passare all’eliminazione.

Fate attenzione quindi agli account che non usate da un po’ di tempo, e verificate se avete ricevuto la notifica di rimozione del profilo.

Come mantenere attivo il proprio account? Il modo più semplice per mantenere attivo un account Google è accedere almeno una volta ogni 2 anni. Se avete effettuato l’accesso al vostro profilo Google o a uno qualsiasi dei servizi di recente, è considerato attivo e non verrà eliminato.

La scorsa settimana anche Elon Musk ha affermato che rimuoverà da Twitter gli account inattivi da diversi anni e li archivierà, affermando che l’azione è “importante per liberare gli handle abbandonati“.