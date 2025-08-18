News

Martina Pedretti | 18 Agosto 2025

Google

Google celebra Taylor Swift con un Easter Egg scintillante

Google ha deciso di omaggiare Taylor Swift con un nuovo Easter Egg a tema, in occasione dell’annuncio del suo dodicesimo album The Life of a Showgirl.

Digitando “Taylor Swift” sul motore di ricerca, i fan vengono accolti da una pioggia di coriandoli arancioni (o viola in questo momento) che riempiono lo schermo. Subito dopo, compare un cuore fiammeggiante con la frase “And, baby, that’s show business for you.” Un piccolo spettacolo digitale che ha già conquistato milioni di utenti in tutto il mondo.

Alla fine dell’animazione appare un pulsante con un cuore in fiamme che mostra un contatore in tempo reale. Il conteggio sembra indicare il numero di clic degli utenti. Premendolo, si attiva una nuova cascata di coriandoli, con cuori che si alzano verso l’alto. Un dettaglio che ha reso l’esperienza ancora più interattiva e che ha acceso la curiosità della community Swiftie.

Non è la prima volta che Google dedica un Easter Egg alla cantante: già nel 2023, per il lancio di 1989 (Taylor’s Version), i fan erano stati coinvolti in una serie di puzzle online che permettevano di sbloccare contenuti esclusivi.

Gli Easter Egg sono ormai un tratto distintivo della cultura del web. Negli anni Google ha creato sorprese per film, serie TV, artisti e ricorrenze, come i celebri comandi “do a barrel roll” o “let it snow”. Questa volta, però, l’attenzione è tutta rivolta a Taylor Swift e al suo nuovo progetto musicale, attesissimo dopo mesi di speculazioni.

Un gesto che dimostra ancora una volta quanto la pop star sia un fenomeno globale capace di influenzare non solo il mondo della musica, ma anche quello della cultura digitale. E, se siete curiosi, non vi resta che digitare “Taylor Swift” su Google e scoprire la magia in prima persona.