Martina Pedretti | 20 Settembre 2023

Taylor Swift lancia un easter egg su Google dedicato alla Vault di 1989 (Taylor’S Version): come giocare per scoprire i titoli delle canzoni

Come giocare all’easter egg della Vault di Taylor Swift su Google

Attenzione a tutti gli Swifties! Su Google è apparso un Easter Egg a tema Taylor Swift nella Ricerca, che permetterà ai fan di scoprire i titoli dei brani inediti della Vault di 1989 (Taylor’s Version). Volete giocare? Ecco come funziona?

La prima cosa da fare è cercare “Taylor Swift” nello barra di ricerca, e clicca sulla cassaforte blu che spunta fuori in basso a destra. Così facendo si aprirà un anagramma da risolvere in vero stile puzzle, con tanto di indizio per aiutare i fan.

Per dare la propria risposta a ogni rompicapo basterà scrivere nella barra di ricerca la parola che pensate possa risolverlo e premere invio. Se sarà giusta uscirà un pop up con il progresso della sfida mondiale e il numero di puzzle da voi risolti.

Possono partecipare a questo gioco easter egg di Google tutti i fan di Taylor Swift in giro per il mondo, per ottenere i titoli della Vault di 1989 (Taylor’s Version). In totale ci sono 33 milioni di enigmi, che gli Swifties dovranno risolvere per avere la loro risposta.

Questo easter egg di Google dedicato a Taylor Swift sembra funzionare sia da smartphone, che da browser, sia su Android che su iOS.

Non vedi l’ora di vedere come finirà? L’attesa non sembra ancora lunga, dato che in poche ore dal lancio dell’easter egg 24 milioni puzzle sono stati risolti a livello mondiale per aprire la cassaforte di Taylor Swift.

Nelle prime ore dal lancio del gioco Google ha registrato un vero e proprio down del suo servizio, per i troppi fan nel mondo collegati in contemporanea. Questo è il potere di Taylor Swift.

Swifties, the vault is jammed! But don't worry, there are no blank spaces inside. We're in our fix-it era and will be out of the woods soon 🩵 https://t.co/2Ija1pbnnf — Google (@Google) September 19, 2023

Negli anni Google ci ha regalato tanti easter egg simili, a tema Barbie, Marvel, Friends, Il mago di Oz, per la sonda DART, per Velma e per House of the Dragon e anche per The Last of Us.