Nicolo Figini | 23 Dicembre 2024

Chrome e Google introdurranno molto presto due nuove funzioni che si baseranno sull’AI. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta nello specifico e di come tutto ciò potrebbe migliorare l’esperienza degli utenti.

Le novità AI per Google e Chrome

Partiamo con lo spiegare che l’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede in qualsiasi ambito, quindi non sorprende l’annuncio dell’arrivo di nuove funzioni su Chrome e Google. Partiamo dalla prima e vediamo quale strumento verrà introdotto nel prossimo futuro.

Il browser prevede di inserire un mezzo che aiuti gli internauti a capire meglio se i siti che stanno visitando sono reali oppure se sono stati creati per truffarli. A parlare di questa possibilità, come riporta anche HDBlog, è stato il profilo Leopeva64.

All’AI si potranno chiedere informazioni “sul marcio e sull’intento della pagina“. Tutto ciò dovrebbe permettere agli utenti di non cadere più nelle trappole degli hacker e dei malintenzionati che farebbero di tutto per rubare i dati delle carte di credito degli inconsapevoli. Vedremo cosa accadrà prossimamente, ma nel mentre spostiamoci a parlare di Google.

Si tratta, in questo caso, di una funzione che permetterà di facilitare la ricerca degli utenti. La nuova modalità AI riuscirà a rendere più intuitivo e discorsivo il processo. Al motore di ricerca, dunque, potranno venire poste domande come se si stesse parlando a un amico. Inoltre, verrà posta anche una barra aggiuntiva per poter continuare la conversazione, così che rimanga traccia dei risultati precedenti.

Anche voi siete curiosi di provare queste novità basate sull’AI? Non ci resta che pazientare ancora un po’ di tempo prima di poter utilizzarle in prima persona. Noi vi terremo, come al solito, informati in merito a qualsiasi news ulteriore he potrebbe venire rilasciata nel prossimo futuro.