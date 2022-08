Google Duo e Google Meet sono diventati una cosa sola

Google Meet ingloba Duo

Abbiamo già parlato dell’addio di Google Duo che ora è ufficialmente diventato una cosa unica con Google Meet. Infatti in questi giorni gli utenti possono sfruttare questa fusione utilizzando nuovi strumenti come la pianificazione e la partecipazione a riunioni con sfondi virtuali e tanto altro.

Quali sono quindi tutte le novità di Google Duo e Google Meet, che sono diventati un unico servizio? Gli strumenti disponibili permettono ad esempio di avviare una videochiamata istantanea con un gruppo, a un orario programmato. Inoltre è possibile cambiare lo sfondo prima di entrare in riunione, utilizzando chat e didascalie durante la videochiamata.

Inoltre è in arrivo anche la condivisione dal vivo per Google Meet. Questa consente a tutti i partecipanti alla riunione di interagire con il contenuto condiviso. Quindi, che si stia guardando insieme video su YouTube, curando una playlist su Spotify, facendo a turno giocando a qualcosa, tutti potranno partecipare all’azione.

Nelle ultime settimane, abbiamo iniziato a implementare queste nuove funzionalità nella tua app Duo e ora gli utenti iniziano a vedere il nome dell’app e l’icona aggiornati su Google Meet. Questo aggiornamento avverrà per tutto il mese su dispositivi mobili e tablet e più tardi per altri dispositivi. Per garantire una transizione senza intoppi, è necessario mantenere l’app aggiornata all’ultima versione.

Se si sta l’app Google Meet, l’esperienza non subirà modifiche. L’app e l’icona di Meet esistenti cambieranno nella versione originale. Infatti è possibile continuare a utilizzare questa app per partecipare e pianificare riunioni, ma Google consiglia di utilizzare Meet aggiornata per ottenere funzionalità combinate di videoconferenza e chiamata in un unico posto. Presto inoltre arriveranno nuove funzionalità in Google Meet per aiutare le persone a connettersi, collaborare e condividere esperienze su qualsiasi dispositivo, a casa, a scuola e al lavoro.

