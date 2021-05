Google I/O 2021: quando e dove seguire l’evento in diretta streaming

Google I/O 2021 è in arrivo

Gli appassionati di Android sono pronti a gustarsi l’evento Google I/O 2021 durante il quale sarà presentato Android 12: quando e dove seguirlo in diretta streaming.

Google I/O 2021: quando e a che ora

Quando e a che ora si terrà l’evento? Il 18 maggio, a partire dalle 19:00 ora italiana, si svolgerà l’evento Google I/O 2021. Tra le novità più attese di questa serata figura sicuramente la presentazione ufficiale di Android 12, già disponibile grazie alle Developer Preview. Inoltre si parlerà con tutta probabilità di WearOS, e del suo rinnovo, come confermato da Google. Il sistema operativo degli smartwatch che Google era finito nel dimenticatoio ma ora invece sembra pronto a tornare. Tutto ciò potrebbe coincidere rilascio da parte dell’azienda di Mountain View del suo Pixel Watch.

Non mancheranno poi novità legate a servizi Google come Maps, Ricerca e alla smart home. Tra i tempi annunciati infatti si parlerà anche di nuovi strumenti legati alla gestione smart della propria abitazione. Infine non è ancora noto sapere se si tratterà anche di hardware durante Google I/O 2021.

Tra le ipotesi troviamo l’ufficializzazione delle cuffie Pixel Buds A, e forse lo smartphone Pixel 5a. Infine potrebbero arrivare delle novità sui nuovi Pixel 6 e 6 Pro che sono stati svelato qualche giorno fa. Il loro annuncio però potrebbe non arrivare prima di qualche mese.

L’evento avrà una durata di due ore.

Dove seguire in diretta streaming Google I/O 2021

Per seguire in diretta l’evento di Google l‘appuntamento è quindi alle ore 19 di questa sera 18 maggio. Per assistere alla diretta streaming basterà recarsi sul canale YouTube ufficiale di Google, oppure tornare qui e cliccare il video qui sotto.

