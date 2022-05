Google I/O presenta i nuovi Pixel 7, il Pixel Watch e un tablet

Google I/O anticipa i nuovi prodotti dell’azienda, dagli smartphone al tablet

Durante il Google I/O 2022, l’azienda ha presentato una serie di anticipazioni sui prodotti che lancerà nel corso della prossima stagione. Tra i più attesi troviamo il Pixel Watch e un inaspettato primo tablet marchio Google. Inoltre è stato regalato anche un primo sguardo al design ufficiale dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Il Pixel Watch è stato presentato come il primo smartwatch “creato sia dentro che fuori da Google”. Sfrutterà Wear OS, usando anche gli strumenti e i sensori realizzati da Fitbit. La vendita di questo device inizierà a partire dall’autunno del 2022. Durante l’evento l’azienda ha confermato ha presentato un design con un quadrante circolare leggermente a cupola. Ovviamente sarà possibile personalizzare il look del dispositivo, con una serie di colorati cinturini intercambiabili.

Inoltre il Google I/O ha permesso di rivelare il look dei nuovi Pixel 7. Gli smartphone monteranno un nuovo SoC, ovvero la seconda generazione di Tensor. Inoltre il loro design sarà rivisitato rispetto al precedente, con alcune piccole accortezze. Nel Pixel 7 Pro la terza fotocamera sarà separata rispetto alle altre due.

Tra le novità troviamo anche un Pixel 6a, uno smartphone di fascia inferiore, che debutterà a luglio. Inoltre Google ha citato anche le Pixel Buds Pro, auricolari senza filo con cancellazione del rumore.

Infine, Google ha anche svelato che produrrà il suo primo tablet. Non ci sono tuttavia troppe informazioni, perché sappiamo solamente che avrà il processore Tensor, proprio come tutti gli smartphone Pixel. Dovremo aspettare ancora molto per vederlo però, perché sarà presentato al I/O del 2023.

