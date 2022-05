Google Pixel 7: uscita, prezzo e caratteristiche

Google annuncia i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro: ecco cosa sappiamo su uscita, prezzo e caratteristiche tecniche.

Google Pixel 7 uscita

Durante l’evento Google I/O 2022, l’azienda ha mostrato il design dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Prima di scoprire tutto su Google Pixel 7, ecco cosa sappiamo finora sulla usa uscita in Italia. Il nuovo smartphone è in arrivo nel corso del 2022, in particolare la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire a ottobre, assieme al lancio di Android 13.

Caratteristiche tecniche

Google Pixel 7 monterà un chip Tensor di seconda generazione, come svelato durante il Google I/O 2022. Il suo display potrebbe essere un semplice pannello AMOLED, forse leggermente più piccolo del suo predecessore.

Per ora non abbiamo conferma sui GB di RAM e delle versioni che saranno rilasciate di Google Pixel 7. Una grande novità riguarda il comparto fotografico, dove la terza fotocamera è separata rispetto alle altre due. Non conosciamo i dettagli sulla qualità delle camere dello smartphone.

Google mantiene il silenzio anche sulle prestazioni della batteria e sulla connettività. Sicuramente le prestazioni supereranno quelle del precedecessore, che poteva fare affidamento su una batteria da 4620 mAh e connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E dual band, NFC, GPS e Bluetooth, oltre che una porta USB Type-C.

Come confermano le prime immagini dei Google Pixel 7, lo smartphone subirà un cambio di design ma non troppo drastico rispetto al precedente. Ci troviamo davanti a una serie di affinamenti e a un nuovo modulo fotografico sporgente. Sicuramente inoltre i colori disponibili saranno vari e diversi.

Prezzo Google Pixel 7

Per il momento non sappiamo quanto costerà Google Pixel 7. Sicuramente l’azienda proporrà un prezzo in linea con il suo predecessore. Il listino sarà comunque svelato più avanti, e si baserà anche sul valore di Android 13.

I prossimi aggiornamenti in merito a questo smartphone arriveranno prossimamente, probabilmente in autunno.

