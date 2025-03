News

Nicolo Figini | 28 Marzo 2025

Google

Molto presto potrete usare gli screenshot su Google Maps per organizzare la vostra vacanza da sogno. Ecco come funziona il nuovo strumento.

Come usare gli screenshot su Google Maps

Google Maps sta continuando ad aggiornarsi sempre di più con tante nuove funzioni volte a migliorare l’esperienza dei singoli utenti. Nei giorni scorsi, oltre che avvertirvi di una truffa, vi abbiamo anche rivelato che l’interfaccia diventerà molto più intuitiva e semplice da guardare. Con una veloce occhiate, per esempio, potrete anche scegliere una strada più ecologica e a basso consumo.

In questo caso, l’applicazione ha pensato a un modo alternativo per fare organizzare le vacanze alle persone. L’obiettivo è quello di rendere meno macchinosa questa operazione e per farlo ha implementato la possibilità di usare gli screenshot. Anche il sito HDBlog scrive:

“Una volta attivata questa nuova funzione, alimentata dall’AI, Maps sarà in grado di individuare i luoghi menzionati nel testo degli screenshot, mostrarli sulla mappa e consentire agli utenti di rivedere e salvare le posizioni in una lista condivisibile”.

Viene chiarito, inoltre, che il riconoscimento dei luoghi non avviene grazie alle immagini presenti in foto ma attraverso le parole scritte. La funzione è in fase di, nel momento in cui scriviamo, solo negli Stati Uniti e per gli utenti iOS. L’implementazione per chi usa un sistema operativo Android è in arrivo, ma non abbiamo idea di quando verrà rilasciata in tutto il mondo in maniere stabile.

Le novità dell’azienda non terminano però con Google Maps perché dobbiamo sottolineare anche l’importanza di Google Hotel. Qui arriva la possibilità di vedere i prezzi dei voli, monitorandoli in basa alla data di partenza e alla destinazione scelta. Tra i filtri disponibili: zona, classificazione in base alle stelle degli alberghi e accesso alla spiaggia.