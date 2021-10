Google Pixel 6 evento ottobre: quando sarà e diretta streaming

Google annuncia l’evento che presenterà i Pixel 6 a ottobre: quando sarà e dove si potrà seguirlo in diretta streaming.

Evento Pixel 6 quando sarà

Finalmente Google ha annunciato l’evento che presenterà al mondo la serie Pixel 6. Quando sarà questo evento Google? La data della presentazione è il martedì 19 ottobre, alle ore 19 in Italia. Nel corso di questo evento live streaming saranno svelati nuovi prodotti. Quindi anche chi è interessato a seguirlo in diretta dall’Italia potrà farlo collegandosi in orario.

Il sito ufficiale non fornisce informazioni, in merito ai prodotti che saranno presentati, ma sicuramente la linea smartphone Pixel 6 saranno i protagonisti. Sembra infatti che oltre alla presentazione dei modelli, saranno annunciati anche i prezzi per l’Europa e aperti i pre-order per l’acquisto. Secondo recenti leak anche il SoC Tensor sarà presentato per la prima volta durante questo evento Google di ottobre. Non appena avremo maggiori informazioni in merito ai nuovi prodotti che l’azienda annuncerà, provvederemo ad aggiornarvi.

L’ultimo evento di casa Google è stato I/O, che si è tenuto a maggio.

Ma ecco come vedere l‘evento Google Pixel 6 in diretta streaming comodamente da casa.

Evento Google Pixel 6 diretta streaming

L’evento Google di ottobre 2021 sarà disponibile alla diretta streaming su YouTube, al video dedicato. Infatti il 19 ottobre 2021, la live avrà inizio e Google potrà quindi svelare i suoi nuovi prodotti in arrivo.

Per vedere l’evento live quindi non basterà altro che collegarsi al canale YouTube ufficiale Google, o al sito ufficiale, e seguire la diretta comodamente da ovunque ci si trovi. Non sappiamo la durata dell’evento, e quindi quante ore ha previsto Google per il suo evento. Quando avremo novità in merito a questo dettaglio, vi aggiorneremo.

