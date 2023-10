News

Andrea Sanna | 11 Ottobre 2023

Google sostituisce le password

A inizio 2023 Google aveva annunciato il supporto per tutte le app alla tecnologia passkey. Stiamo parlando della possibilità di utilizzare un sblocco biometrico dello smartphone con la scansione del volto o l’impronta digitale per poter accedere ad un servizio da PC. Questo dunque prevede l’eliminazione dell’inserimento delle password tradizionali, come siamo stati abituati fino a ora.

Adesso l’utilizzo delle “passkey” è diventata la prima richiesta per poter entrare da PC nelle varie app Google, da Gmail a YouTube. Su alcuni smartphone questa funzione è già attiva. Potrà essere estesa nel corso del tempo grazie alla partecipazione di colossi all’alleanza Fido, di cui sia Microsoft che Apple fanno parte.

L’intenzione è quella di creare un metodo unico e solo per accedere alle piattaforme digitali. Sebbene si tratti di un qualcosa di molto positivo, Google ha deciso di fare un passo alla volta, senza eliminare del tutto la possibilità di inserire la password durante il login ai servizi.

In un post sul blog la stessa azienda di Google ha specificato quanto segue:

“Per utilizzare le passkey, basta utilizzare un’impronta digitale, la scansione del volto o un pin per sbloccare il dispositivo. Queste sono il 40% più veloci delle password e si affidano a un tipo di crittografia che le rende più sicure. Ma anche se rappresentano un grande passo avanti, sappiamo che le nuove tecnologie richiedono tempo per prendere piede, quindi le password potrebbero essere in circolazione per un po’”

Questo quindi quanto si legge a riguardo. Ma attenzione: chi è in possesso di un dispositivo Android e già utilizza lo sblocco biometrico non dovrà effettuare alcun tipo di operazione. Gli altri, invece, dovranno cliccare sull’account Google, creare una passkey e registrare i vari metodi.

Seguiteci per tante altre news e curiosità sulle notizie legate a Google e non solo!