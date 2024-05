News

Martina Pedretti | 3 Maggio 2024

Android emoji

Su Android arrivano le audio emoji

Nelle versioni beta dell’app Telefono di Android, è stato introdotto un nuovo modo di esprimere emozioni durante le chiamate: le audio emoji. Ma di cosa si tratta e come funzionano?

Google ha deciso di aggiungere delle vere e proprie reazioni complete di suono e animazione, da selezionare mentre si è in chiamata con qualcuno. Il concetto alla base è simile a quello delle emoji tradizionali utilizzate nelle chat per comunicare vari sentimenti o stati d’animo. Si potrebbero paragonare agli effetti sonori usati in trasmissioni radiofoniche durante le dirette, con pulsanti appositamente progettati per aggiungere un tocco extra alla situazione.

Le audio emoji compaiono come un’opzione leggermente nascosta durante una chiamata normale su Android, accessibile tramite il menu dell’app Telefono. Solitamente questo menu mostra comandi e opzioni come il mute del microfono o l’attivazione del tastierino numerico per interagire con sistemi automatizzati. Per accedere al nuovo menu, è sufficiente toccare l’icona al centro dello schermo, e compariranno sei pulsanti con le emoji pronte per essere usate al momento opportuno.

Le elenco delle audio emoji trovate nella versione beta dei dispositivi Pixel sono Applausi, Risate, Festa, Lacrime, Cacca e Rullo di tamburi. Se la penultima vi turba possiamo confermare, si tratta di un inequivocabile suono di scarico del WC con tanto di animazione che rappresenta un gelato al cioccolato schiacciato sullo schermo.

Google Téléphone : d’étranges émojis audio apparaissent sur l’application.



Certains utilisateurs de l’application Téléphone de Google ont eu la (bonne ou mauvaise) surprise de découvrir la disponibilité d’un bouton « Audio Emoji » https://t.co/UA5xRunOaL pic.twitter.com/CxiclALz8b — Jonathan Chan  💡📣 (@ChanPerco) May 3, 2024

Al momento non sappiamo dire quando saranno disponibili pubblicamente per tutti gli utenti, ma sembra che ormai non manchi tanto. Il consiglio è di mantenere aggiornato il sistema operativo Android del proprio smartphone, e con un po’ di fortuna, potrebbero essere presto disponibili per tutti. Inoltre, è possibile che queste audio emoji vengano ampliate nel tempo se il feedback del pubblico risulterà positivo e se la funzione sarà molto usata.