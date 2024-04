News

Andrea Sanna | 19 Aprile 2024

Google

Non finiscono le notizie intorno a Google, il motore di ricerca tra i più utilizzati al mondo. Stando alle news cambiano i termini di servizi: ecco cosa nello specifico e da quando.

Cambiano i termini di servizio su Google

Google ha inviato una mail importante ai propri utenti. Nel comunicato in questione si apprende che in data 22 maggio 2024 cambieranno i termini di servizio e saranno aggiornati. Non andranno a incidere in modo diretto sul modo in cui si utilizza il servizio, ma saranno comunque d’aiuto.

LEGGI ANCHE: Record di abbonati su Netflix: in futuro eventi dal vivo e pubblicità

Con una mail inviata ai propri utenti, Google ha annunciato che il giorno 22 Maggio 2024 saranno modificati ed aggiornati i termini di servizio, che non andranno ad incidere direttamente sul modo in cui si utilizza i servizi, ma aiuteranno comunque.

Le modifiche impatteranno coloro che non hanno i requisiti di età giusta per gli account Google, che in Italia corrisponde ad almeno 14 anni. L’azienda ha fatto sapere di aver inviato una mail al genitore per consentire dunque di comprendere meglio gli aggiornamenti. Sarà quindi loro premura rivedere il tutto ed essere consapevoli di ciò che utilizzerà il proprio figlio.

Nello specifico l’aggiornamento di Google prevede quanto segue. Ecco quanto hanno fatto sapere nello specifico:

Termini per l’IA generativa. Sposteremo i nostri Termini aggiuntivi per l’IA generativa esistenti nei Termini di servizio principali e aggiungeremo altri chiarimenti relativi all’IA. Ad esempio, non rivendichiamo la proprietà di contenuti originali generati dai nostri servizi basati sull’IA.

Sposteremo i nostri Termini aggiuntivi per l’IA generativa esistenti nei Termini di servizio principali e aggiungeremo altri chiarimenti relativi all’IA. Ad esempio, non rivendichiamo la proprietà di contenuti originali generati dai nostri servizi basati sull’IA. Maggiore chiarezza sulle attività illecite. Forniremo ulteriori esempi e dettagli sulle interferenze e sugli abusi non consentiti quando si utilizzano i nostri servizi.

E ancora altri punti fondamentali per Google saranno i seguenti, come spiegato dall’azienda:

Ulteriori dettagli sulle limitazioni di responsabilità. Per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti, aggiungeremo chiarimenti alle nostre sezioni relative alle limitazioni di responsabilità e all’indennizzo per evitare malintesi in conformità con le leggi o gli usi locali.

Per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti, aggiungeremo chiarimenti alle nostre sezioni relative alle limitazioni di responsabilità e all’indennizzo per evitare malintesi in conformità con le leggi o gli usi locali. Maggiore chiarezza in merito alle controversie. Stiamo chiarendo che se violi i nostri termini, i nostri rimedi non si limitano alla sospensione o alla cessazione del tuo accesso ai servizi, ma potrebbero includere altri rimedi ai sensi della legge vigente. In caso di problemi o controversie tra noi in merito ai presenti termini, avrai l’opportunità di descrivere i problemi e risolverli.

Stiamo chiarendo che se violi i nostri termini, i nostri rimedi non si limitano alla sospensione o alla cessazione del tuo accesso ai servizi, ma potrebbero includere altri rimedi ai sensi della legge vigente. In caso di problemi o controversie tra noi in merito ai presenti termini, avrai l’opportunità di descrivere i problemi e risolverli. Aggiornamenti per riflettere il funzionamento dei nostri servizi. Stiamo aggiungendo una spiegazione relativa al funzionamento dei nostri servizi e aggiornando alcuni nomi di brand di servizi Google che sono cambiati nel tempo.

Inoltre Google fa sapere che per gli utenti che risiedono nello Spazio Economico Europeo è previsto anche un testo esplicativo che possa rendere più facile ad aiutarli a comprendere le norme in questione.