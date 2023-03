Google Traduttore da web ora può tradurre anche le immagini

News

Martina Pedretti | 9 Marzo 2023

Google Translate

Da brower ora è possibile tradurre le immagini con Google Traduttore

Google Traduttore ha finalmente introdotto una tanto attesa novità, che permetter agli utenti di tradurre le immagini da PC. Ma come funziona questo strumento?

Finora il Traduttore di Google ha permesso tanto ai suoi utilizzatori web, dalla traduzione di conversazioni in tempo reale, fino alla traduzione di testi attraverso l’uso della fotocamera. Ora però ha fatto un passo in avanti, arrivando persino alla traduzione delle immagini.

Infatti, in una nota pubblicata sulla community di supporto del servizio, l’azienda ha annunciato l’arrivo di questa nuova funzione ancora inedita da web.

Finora era possibile solamente usare Google Lens per tradurre il testo presente all’interno di immagini sul web. Quindi oltre alle foto disponibili online, non si potevano tradurre quelle nel nostro PC. Ora però le cose sono cambiate.

Ma come funzione? Basterà andare su Google Traduttore da web e selezionare l’opzione “Immagini” in alto. Così si potrà scegliere l’immagine con all’interno il testo da tradurre. Infatti non è possibile trascinare l’immagine direttamente nella finestra di Translate per tradurla.

A questo punto si potrà selezionare la lingua in cui si desidera tradurre il testo presente all’interno dell’immagine.

Niente di nuovo per chi usa Google Translate sui dispositivi mobile, dove inoltre è già possibile anche ascoltare il testo tradotto o selezionare manualmente una parte del testo.