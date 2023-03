HowTo | News

Martina Pedretti | 6 Marzo 2023

Easter Egg

Su Google si può attivare un nuovo easter egg dedicato a Grogu e The Mandalorian su iOS e Android: ecco come fare

Un nuovo easter egg per The Mandalorian e Grogu è stato introdotto sulla pagina di Ricerca Google. In tutto il mondo ha debuttato la terza stagione della serie e il motore di ricerca ha deciso di celebrarla. Ma come si attiva l’easter egg di The Mandalorian dedicato a Grogu?

Come funziona l’easter egg di Google Grogu

Per attivare l’easter egg di Google è necessario entrare a Google o cliccare sulla barra di ricerca widget, e scrivere o la parola The Mandalorian. Così facendo sullo schermo apparirà un piccolo Grogu in attesa di istruzioni. A ogni tap userà la forza per smuovere i risultati, ribaltandoli, spostandoli, ma in modo sempre molto dolce. Questo easter egg di Google sembra funzionare sia da smartphone, che da browser, sia su Android che su iOS.

L’easter egg di Grogu su Google

Negli anni Google ci ha regalato tanti easter egg simili, a tema Marvel, Friends, Il mago di Oz, per la sonda DART, per Velma e per House of the Dragon. Più recentemente ha debuttato anche quello dedicato a The Last of Us.

Il fenomeno Grogu

Sin da quando The Mandalorian ha debuttato nel 2019, l’esserino prima nominato “Baby Yoda“, ha conquistato il mondo intero. Ora Grogu è uno dei personaggi più amati di sempre, e il suo viaggio attraverso la galassia con il protagonista della serie interpretato da Pedro Pascal, continua con la terza stagione dello show.

Ogni episodio di The Mandalorian 3 esce su Disney+ il mercoledì.