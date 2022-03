Apple Silicon M1 Ultra è ufficiale: tutte le caratteristiche

Apple Silicon M1 Ultra è ufficiale: cos’è, come funziona su quali dispositivi sarà disponibile e tutte le caratteristiche.

Indice dei contenuti Cos'è

Caratteristiche

Dispositivi

Cos’è Apple Silicon M1 Ultra

Durante l’evento Peek Performance è stato reso ufficiale Apple Silicon M1 Ultra. Ma che cos’è? Si tratta di due chip M1 Max legati tra loro grazie ala tecnologia UltraFusion.

Johny Srouji, responsabile della divisione chip di Apple, ha spiegato che l’azienda ha migliorato in M1 Max una funzione che permette a due chip di connettersi tra loro, comportandosi però come uno solo. L’innovativa architettura UltraFusion permette di trasferire fino a 10.000 segnali in contemporanea, con una velocità di banda di 2,5 TB al secondo.

Il chip

Quindi Apple Silicon M1 Ultra è in tutto e per tutto due chip M1 Max uniti insieme, senza però il fronte negativo di un sistema dual processor.

“M1 Ultra rappresenta un’ulteriore rivoluzione per i chip Apple che ancora una volta sconvolgerà il settore dei PC. Connettendo due die dei chip M1 Max con la nostra architettura di packaging UltraFusion, siamo in grado di far raggiungere al chip Apple risultati senza precedenti” ha aggiunto Johny Srouji. “Con la sua potente CPU, una GPU formidabile, un incredibile Neural Engine, l’accelerazione hardware ProRes e un’enorme quantità di memoria unificata, M1 Ultra completa la famiglia M1 ed è il chip più potente e capace al mondo per un personal computer.”

Caratteristiche

Una delle caratteristiche fondamentali di Apple Silicon M1 Ultra sono le sue dimensioni e le prestazioni, in rapporto al consumo energetico.

M1 Ultra può essere configurato con un massimo di 128GB di memoria unificata a larghezza di banda elevata e bassa latenza, accessibile dalla CPU 20-core, dalla GPU 64-core e dal Neural Engine 32-core.

Inoltre la CPU 20-core ha 16 high-performance core e quattro high-efficiency core. Infatti offre prestazioni multi-thread fino al 90% superiori rispetto al chip 16-core per PC desktop più veloce disponibile a parità di consumo energetico. Infine, M1 Ultra raggiunge le prestazioni massime del chip per PC utilizzando 100 watt in meno.

Una comparazione con i predecessori

Per le esigenze grafiche, come il rendering 3D, M1 Ultra ha una GPU 64-core, 8 volte più grande di quella nel chip M1, che offre prestazioni superiori rispetto alla GPU per PC più all’avanguardia sul mercato utilizzando 200 watt in meno.

La larghezza di banda della memoria è stata aumentata a 800GB/s, oltre 10 volte superiore rispetto al più recente chip per PC. Inoltre M1 Ultra può essere configurato con 128GB di memoria unificata.

Il Neural Engine 32-core del chip M1 Ultra esegue fino a 22.000 miliardi di operazioni al secondo. M1 Ultra include inoltre tecnologie Apple esclusive, come un motore del display che permette di collegare molteplici monitor esterni, controller Thunderbolt 4 integrati e sicurezza all’avanguardia, tra cui il recente Secure Enclave di Apple.

Su quali dispositivi sarà disponibile?

Apple Silicon M1 Ultra sarà disponibile sul nuovo Mac Studio, la versione pro del Mac Mini, che Apple ha presentato sempre durante l’evento Peek Performance. Ovviamente il prezzo sale con la configurazione M1 Ultra: con 64 GB di memoria unificata il prezzo è di 4.649€, mentre si sale a 5.799€, per i 128 GB di memoria unificata.

