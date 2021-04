iMac M1: colori, prezzo in Italia, caratteristiche e uscita

Durante l’evento Apple di aprile 2021, Spring Loaded, l’azienda ha annunciato i nuovi iMac con chip M1. Scopriamo i colori, che sono il punto forte del device, prezzo, caratteristiche specifiche e uscita in Italia.

iMac M1 quando arriva in Italia

Prima di parlare in dettaglio del nuovo iMac M1, cerchiamo di capire quando esce. Il periodo di uscita di questo prodotto è già stato infatti annunciato da Apple. I preordini sono già partiti, ma l’uscita effettiva è fissata per la seconda metà di maggio.

iMac M1 specifiche

iMac M1

Per quanto riguarda le specifiche di iMac M1, il display sarà di 24″, rispetto ai precedenti 21,5″, con una sottigliezza di 11,5mm. Il display avrà una risoluzione 4,5K, 4.480 x 2.520 pixel, con tecnologia True Tone e luminosità di picco di 500 nit.

Il nuovo iMac ha un sistema di dissipazione attiva del calore, con due ventole estremamente silenziose. Apple sostiene una rumorosità massima inferiore ai 10 dB. Per quanto riguarda le prestazioni il chip è lo stesso presente su MacBook Pro, Mac Mini e MacBook Air.

In base alla versione scelta, iMac M1 ha quattro porte USB-C, due delle quali Thunderbolt, con una porta Ethernet, collegata all’alimentatore esterno. Il cavo di alimentazione si collega al computer magneticamente. La webcam anteriore è di 1080p. Purtroppo non figurano porte per Micro SD. Nel device sono presenti tre microfoni per i comandi vocali e sei altoparlanti.

Colori

Coordinata al proprio iMac M1 troviamo poi la Magic Keyboard: wireless, con Touch ID Wireless, con tasto per le emoji, shortcut rapidi per Non disturbare, speech-to-text e ricerca Spotlight. Mouse e trackpad sono coordinati al colore. iMac M1 sarà disponibile in una varia gamma di colori, che è il punto forte del lancio, in base al prezzo: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu, argento.

Video

iMac M1 prezzo Italia

Quanto costerà Apple iMac M1 in Italia? Di seguito ecco i prezzi dei dispostivi, in base alle specifiche tecniche:

1.499€ : GPU 7-core, SSD da 256 GB, due porte Thunderbolt/USB 4, Magic Keyboard inclusa senza Touch ID , quattro colori ( blu, verde, rosa, argento ), no Ethernet.

: GPU 7-core, SSD da 256 GB, due porte Thunderbolt/USB 4, Magic Keyboard inclusa , quattro colori ( ), no Ethernet. 1.719€ : GPU octa-core, SSD da 256 GB, due porte Thunderbolt, due porte USB 3, Magic Keyboard inclusa con Touch ID, sette colori ( verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu, argento ), alimentatore con Ethernet Gigabit.

: GPU octa-core, SSD da 256 GB, due porte Thunderbolt, due porte USB 3, Magic Keyboard inclusa con Touch ID, sette colori ( ), alimentatore con Ethernet Gigabit. 1.949€: GPU octa-core, SSD da 512 GB, due porte Thunderbolt, due porte USB 3, Magic Keyboard inclusa con Touch ID, sette colori (verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu, argento), alimentatore con Ethernet Gigabit.

