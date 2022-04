Il nuovo Galaxy Z Flip 3 per i fan dei Pokémon

Il 24 aprile, durante un evento Samsung, l’azienda annuncerà il Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition, un’edizione speciale del pieghevole fatta per gli amanti del franchise. Sul sito dedicato agli utenti coreani è partito un countdown dedicato al reveal, e tutti gli europei temono che questo non arriverà per il nostro mercato.

Dalle prime indiscrezioni sembra che il Galaxy Z Flip 3 speciale sarà venduto con un cofanetto speciale che riprende i colori delle Poké Ball e include degli accessori a tema. Tra questi ci sarà un set di cover trasparenti con anello e personalizzabili grazie a delle schede intercambiabili di Pikachu, Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Snorlax e Mew. Inoltre la confezione includerà anche una custodia con cordino che richiama il Pokédex, un portachiavi di Pikachu e un popsocket a forma di Poké Ball.

Il modello è già in commercio nella sua versione standard, e non sono previste novità dal punto di vista delle performance. Infatti la novità a tema Pokémon continuerà a sfruttare il processore Qualcomm Snapdragon 888 con 8GB di memoria RAM, e un display da 6,7 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED. Non escludiamo però che il sistema operativo includa invece novità a tema Pokémon, tra sfondi, suonerie e temi.

Non sappiamo ancora quanto costa Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition e se sarà disponibile in quantità limitata. Tuttavia il fatto che l’evento sia stato annunciato per il mercato coreano ci fa ipotizzare che il modello arriverà solo in Corea del Sud e non in Italia o in Europa. Scopriremo tutto il 24 aprile.

PC Professionale © riproduzione riservata.