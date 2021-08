Durante l’evento Samsung Unpacked è stato annunciato Samsung Galaxy Z Flip 3: news su uscita in Italia, prezzo, specifiche e dettagli.

Da tempo si aspettavano novità su Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, e finalmente durante l’evento Samsung Unpacked si sono scoperte diverse novità in merito ai due dispositivi pieghevoli. ;a da quando sono disponibili? Quando escono? La disponibilità sul mercato dei nuovi pieghevoli è fissata alla fine di agosto. Inoltre i preordini sono già attivi per il mercato italiano a partire dall’11 agosto.

Il Samsung Galaxy Z Flip 3, ha uno schermo principale FHD+ da 2640×1080 pixel Dynamic AMOLED da 6,7 pollici in 22:9, con refresh rate adattivo di 120 Hz. Lo schermo esterno è un AMOLED da 1,9 pollici, per visualizzare informazioni base, come orario e messaggi. Inoltre vanta la certificazione IPX8, per tenere lo smartphone immerso in acqua dolce fino a 30 minuti.

Come fotocamere frontale abbiamo una 10 MP, e una doppia posteriore da due 12 MP, di cui una grandangolare e una ultra grandangolare. Tra le specifiche: 8 GB di RAM, un processore octa-core a 64-bit con processo a 5nm e batteria da 3.300mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 15W e 10W wireless.

Il dispositivo si presenta con Android 11.

Quanto costano gli smartphone? Samsung Galaxy Z Flip 3 è disponibile in due versioni, e costa 1.099€ con 128 GB di memoria per l’archiviazione e 1.149€ con 256 GB. Questi sono i due prezzi. Le colorazioni disponibili saranno solamente Black, Green, Lavander e Cream, con Grey, White e Pink che sono invece esclusive Samsung.

Preordinando Galaxy Z Flip 3 tra l’11 ed il 26 agosto sono inoltre inclusi:

1 anno di Samsung Care+ (danni accidentali, rottura display, infiltrazione di liquidi, max 2 riparazioni in 2 anni)

(danni accidentali, rottura display, infiltrazione di liquidi, max 2 riparazioni in 2 anni) 100€ di valore immediato

Fino a 450€ di valutazione dell’usato

