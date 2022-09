Sky Glass: cos’è, come funziona, colori e prezzi

Sky lancia Sky Glass, la nuova TV che integra diversi contenuti in modo innovativo: ecco cos’è, come funziona, colori e prezzi dei tre modelli.

Cos’è Sky Glass

Per Sky è in arrivo una grandissima novità, ovvero la Sky Glass. Se vi state chiedendo di cosa si tratta, siamo davanti a un’innovativa TV, che è molto di più. Viene presentata come un prodotto che promette di rivoluzione il mondo della televisione che conosciamo e sulla quale è possibile collegarsi a Sky, Netflix, ai canali in chiaro e alle proprie app preferite.

Dal 15 settembre, arriva quindi Sky Glass, la prima piattaforma a integrare completamente i contenuti: da quelli dei principali canali nazionali in chiaro a quelli di realtà come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn, oltre a quelli dell’offerta Sky. L’obiettivo è quello di semplificare la complessità nata dall’esistenza di innumerevoli piattaforme streaming con contenuti inediti, che su Sky Glass saranno invece riunite in un unico posto.

Parte quindi la campagna di lancio di Sky Glass con Laura Pausini come brand ambassador. Assieme a lei troviamo anche quattro amici: Benedetta Parodi, Bruno Barbieri, Stefano Accorsi e Tommaso Paradiso.

Come funziona

Sky Glass

Il punto forte di Sky Glass è la sua interattività, dato che la sua interfaccia semplice e intuitiva è controllabile anche solo con l’uso della voce. Questo nuovo dispositivo è dotato di audio-video eccellenti con una soundbar Dolby Atmos, sei potentissimi speaker e uno schermo 4K Ultra HD Quantum Dot con oltre 1 miliardo di colori. Inoltre è la prima TV al mondo certificata CarbonNeutral, da Climate Impact Partners, ed è quindi un prodotto in linea con l’impegno di Sky per la tutela dell’ambiente.

Agli abbonati Sky che vorranno acquistare una Sky Glass basterà dire “Ciao Sky” e pronunciare il nome del proprio attore preferito per veder comparire sulla schermata tutti i film disponibili tra i vari cataloghi. Questo è possibile grazie alla tecnologia Glance, che permette agli utenti di passare semplicemente davanti allo schermo perché Sky Glass si accenda per mostrare immediatamente i contenuti più adatti.

L’intera esperienza di utilizzo parte dalla home page, composta da diverse sezioni scorribili in orizzontale e in verticale senza interruzioni. Gli abbonati Sky potranno anche trovare tutto il proprio intrattenimento preferito nella Playlist personale. Basterà premere il nuovo tasto “+” del telecomando sul programma che si desidera aggiungere. Inoltre, con la funzione Restart chi vuole guardare uno show già iniziato, potrà riavviarlo con un semplice click e guardarlo dall’inizio.

La tecnologia Quantum Dot esalta la qualità dell’immagine, garantendo precisione e nitidezza su ogni pixel. Sky Glass identifica e ottimizza aree specifiche all’interno delle singole immagini, per rendere i neri più neri e i colori più brillanti. Inoltre ha uno schermo HDR con più di un miliardo di colori e una definizione 4K Ultra HD.

Prezzo Sky Glass

Sky Glass è disponibile in cinque colori, tre dimensioni, ed è acquistabile con comode rate mensili. Quindi è possibile pagare la TV in un’unica soluzione oppure versando un anticipo e pagare in 24 o 48 rate, senza interessi, insieme al canone mensile del proprio abbonamento Sky. Le tre dimensioni sono 43″, 55″ e 65″ e i cinque colori nero, blu, bianco, rosa e verde, con telecomandi abbinati.

Quanto costa Sky Glass? Il modello da 43” è disponibile a 697 euro, quello da 55” a 995 euro, e quello da 65” a 1293 euro. Scegliendo invece il pagamento rateale, si può acquistare la tv da 65” a 23,90 euro al mese, quella da 55” a 17,90 euro al mese e quella da 43” a 11,90 euro al mese.

Il tutto è accessibile esclusivamente con l’abbonamento a Intrattenimento Plus che comprende Sky TV, con tutto l’intrattenimento, le serie, i documentari di Sky, più Netflix, a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi. Al lancio, è possibile avere Sky Glass ad un prezzo promozionale.

Per maggiori informazioni: sky.it/skyglass

PC Professionale © riproduzione riservata.