Surface Pro 9: uscita, prezzo, colori e caratteristiche

Microsoft ha annunciato all’evento Surface il nuovo Surface Pro 9: news su uscita, prezzo e caratteristiche.

Indice dei contenuti Uscita

Caratteristiche

Prezzo

Surface Pro 9 uscita

Prima di parlarne in dettaglio, sappiamo già quando esce Surface Pro 9? Il nuovo pc sarà disponibile in Italia dall’8 novembre prossimo. Le versioni sono già pre-ordinabili sul sito dell’azienda. Preordinandolo ora si ottiene ottieni la penna sottile Surface Slim Pen 2 inclusa.

Surface Pro 9 caratteristiche

Microsoft ha deciso di unire le linee Surface Pro e Surface Pro X, in un unico prodotto: Surface Pro 9. Gli acquirenti potranno sceglierlo sia con chip Arm SQ3 sviluppato insieme a Qualcomm con supporto al 5G, o con processori Intel Core di 12esima generazione.

Il dispositivo offre la flessibilità di un tablet e le prestazioni e l’autonomia di un portatile per affrontare ogni giornata, tutto in un unico dispositivo ultramobile.

Tra le caratteristiche troviamo un schermo da 13 pollici PixelSense Flow Display (2880 x 1920), con refresh rate da 120Hz. Inoltre, solamente il modello Intel avrà il Dolby Vision, con rapporto da 3:2 e il contrasto da 1200:1.

Passando al peso, il dispositivo raggiunge i 883 grammi per il modello 5G e gli 879 grammi per quello Intel. Passando alle caratteristiche interne troviamo da 8 a 32 GB di RAM (fino a 16GB per SQ3), da 128GB di memoria fino a 1TB (solo su Intel). SQ3 ha inoltre una unità neurale NPU che permette di rimuovere i rumori di fondo durante le chiamate.

Passando ai colori disponibili, il device è acquistabile in Platino, Grafite, Zaffiro, Foresta per la versione Intel e Platino per quella 5G.

Prezzo

Ogni versione di Microsoft Surface Pro 9 ha diversi accessori, tra cui: Surface Slim Pen 2, Surface Pro Signature Keyboard, Surface Pro Keyboard, Surface Pro X Signature Keyboard e Surface Pro X Keyboard.

Quanto costa Surface Pro 9? I prezzi sono a partire da 1.329 euro

PC Professionale © riproduzione riservata.