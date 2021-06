Harry Potter: Magic Awakened è un gioco per smartphone in arrivo su iOS e Android: news su trama, uscita in Italia e come si gioca.

Indice dei contenuti Uscita

Trama

Gameplay

Trailer

Harry Potter: Magic Awakened quando esce

Finalmente Harry Potter: Magic Awakened ha debuttato in registrazione pre-release in Cina. Il gioco sviluppato da Warner Bros. e NetEase sotto Portkey Games annunciato il 30 ottobre 2019 è arrivato. Infatti il titolo è disponibile da inizio giugno per smartphone, al momento solo in Cina. Tuttavia è stato annunciato che presto arriverà in tutto il mondo, e anche in Italia. Non appena conosceremo l’uscita sul Google Play Store e sull’App Store in Italia, vi aggiorneremo.

Vi ricordiamo che nel 2022 uscirà, per Ps5, il gioco di Harry Potter: Hogwarts Legacy. Nel frattempo, sempre per smartphone, è sempre disponibile sugli store Harry Potter: Hogwarts Mystery.

Harry Potter: Magic Awakened trama

Dieci anni dopo la leggendaria vittoria di Harry Potter su Lord Voldemort nella battaglia di Hogwarts, un giovane nato Babbano riceve una visita inaspettata da Rubeus Hagrid. Il gigante è venuto a consegnare la sua lettera di accettazione per frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, spiegare loro l’esistenza del mondo magico e scortarlo a Diagon Alley per acquistare le provviste necessarie per il primo anno. All’arrivo, tuttavia, un mistero inizia a svelarsi quando una ragazza del primo anno, Ivy Warrington, scompare misteriosamente durante la Cerimonia di smistamento. Il giocatore deve aiutarla a ritrovarla.

Gameplay

Nel gameplay i giocatori potranno personalizzare il proprio personaggio, selezionare la propria casa di Hogwarts, frequentare le lezioni, esplorare Hogwarts e unirsi al Dueling Club. Man mano che il giocatore cresce, imparerà nuovi incantesimi, farà nuove amicizie e userà la sua conoscenza della magia per progettare strategie uniche e combinazioni di incantesimi in un sistema di combattimento basato sulle carte. Come specificato si tratta di un titolo in versione mobile, disponibile su iOS e Android.

Tra i personaggi conosciuti durante la saga, in Harry Potter: Magic Awakened giocatore incontrerà:

Rubeus Hagrid

Minerva McGranitt

Horace Lumacorno

Neville Paciock

Pomona Sprout

Filius Vitious

Argus Gazza

Madama Bumb

Albus Dumbledore (flashback)

Severus Piton (flashback)

Trailer video

Un trailer cinematografico del gioco Harry Potter: Magic Awakened è stato pubblicato, e successivamente sono trapelati anche i primi video gameplay.

