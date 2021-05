Porkey Games annuncia il nuovo gioco di Harry Potter, Hogwarts Legacy. Il titolo open world è in uscita nel 2021 e debutterà su diverse piattaforme di gioco. Ecco cosa aspettarsi dalla trama del titolo ambientato nel Mondo della Magia di J.K. Rowling e quanto sarà il costo sulle diverse console.

Indice dei contenuti Uscita

News

Piattaforme

Costo

Trailer

Quando esce Hogwarts Legacy

Finalmente, dopo anni che i fan di Harry Potter aspettavano, è stato annunciato un titolo open world ispirato alla saga magica. Ma ora che sappiamo che esiste, sorge spontaneo chiederci quando esce Hogwarts Legacy? In un primo momento Porkey Games non si era voluto sbilanciare e aveva parlato solamente del 2021, come data di uscita.

Tuttavia nel corso di gennaio 2021, i profili social del gioco hanno svelato che, a causa della pandemia, Hogwarts Legacy sarà rimandato al 2022. Infatti, come è successo nel cinema, anche il mondo della produzione di videogiochi ha subito dei ritardi a causa dell’attuale situazione.

Hogwarts Legacy è un RPG open world, pertanto si tratta di un gioco vastissimo, che richiede tempo per poter essere realizzato. Avalanche Studios ha scelto quindi di non porsi dei limiti così ravvicinati, forse anche per poter realizzare senza pressioni un gioco che gli appassionati di Harry Potter possano gustarsi meritatamente.

“Vogliamo ringraziare i fan di tutto il mondo per l’assurda reazione che hanno avuto per l’annuncio di Hogwarts Legacy, creata da Potkey Games. Creare la miglior esperienza per tutti i fan dei videogiochi e del Wizarding World è la cosa più importante per noi, per cui le vogliamo dedicare il tempo di cui ha bisogno. Hogwarts Legacy uscirà nel 2022“.

Non c’è quindi un effettivo giorno specifico, il quale sarà svelato solo prossimamente. In ogni caso, i creatori del gioco suggeriscono di restare aggiornato con le news rilasciate sul sito ufficiale.

Hogwarts Legacy trama

Hogwarts Legacy è un gioco RPG open world, ambientato nel mondo della saga di Harry Potter, ma qualche anno prima, ovvero nel 1800. Secondo la trama, il personaggio del giocatore è uno studente che possiede la chiave per un antico segreto che minaccia di distruggere il Mondo della Magia. Chi gioca riceverà una lettera per la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e presto scoprirà di non essere uno studente qualsiasi. Il personaggio principale infatti ha l’abilità di percepire e gestire la magia antica. Sta a chi gioca scegliere se proteggere questo segreto per il bene di tutti o se cedere alla tentazione della magia oscura.

In Hogwarts Legacy il giocator sarà al centro della propria avventura nel mondo magico. Il viaggio porterà i fan di Harry Potter in luoghi conosciuti, ma anche in posti mai visti, mentre si esplora e scopre un universo pullulato da animali fantastici. Sarà possibile creare il proprio personaggio e fare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare talenti e diventare il mago che si è sempre desiderato. Il gioco è ambientato proprio nel castello di Hogwarts, tra le cui mura si potranno conoscere alleati, combattere maghi oscuri, e infine decidere il fato del mondo magico.

Piattaforme di gioco Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è stato annunciato durante l’evento streaming che svelava per la prima volta la PlayStation 5. Tuttavia questo gioco di Harry Potter non sarà esclusivo della nuova piattaforma Sony, ma sarà disponibile su più console. Portkey Games ha subito messo in chiaro infatti che i giocatori avranno tra le mani un titolo cross-gen, giocabile quindi su diverse piattaforme. Potranno quindi acquistare in tranquillità il gioco i possessori di Ps5, ma anche chi usa la PlayStation 4. Non saranno poi esclusi i giocatori di Xbox One e Xbox Series X, e nemmeno chi gioca da PC Windows.

Hogwarts Legacy è sviluppato da Warner Bros, Avalanche, Portkey Games e Wizarding World.

Quanto costa Hogwarts Legacy

Non sappiamo ancora quanto costa Hogwarts Legacy. Per il momento il prezzo del gioco in preordine è indicativo e si aggira tra i 70 e i 75 euro. Dato che non ci sono ancora dettagli sull’effettiva data di uscita sulle diverse console, non è ancora chiaro il prezzo finale di questo titolo. In ogni caso al momento è possibile pre-ordinare Hogwarts Legacy su Amazon, per Ps5, Ps4, Xbox, e PC. Vi basta solo tenere a mente che la data indicata, del 31 dicembre 2021, è fittizia, e utilizzata dal sito e-commerce come indicativa quando non si sa il giorno di debutto del titolo venduto. Inoltre, come specificato tra i dettagli dell’acquisto, si tratta di una prenotazione al prezzo minimo garantito, quindi ordinando subito se il prezzo applicato su Amazon dovesse diminuire prima della data di uscita, si pagherà meno di quanto ipotizzato pre-ordinando.

Trailer video

Di seguito potete guardare il trailer che ha svelato il gioco Hogwarts Legacy. Non siamo ancora davanti a un gameplay trailer, ma solo alla sua versione cinematic, quindi non ci sono ancora immagini video del gioco di Harry Potter in sé.

