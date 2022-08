HBO Max e Discovery+ si uniranno in un servizio streaming unico

Warner Bros. Discovery ha pubblicato i risultati trimestrali dalla fusione tra WarnerMedia e Discovery. Inoltre ha parlato dei dati degli abbonamenti dei servizi streaming di cui è proprietaria. In più ha svelato che HBO Max e Discovery+ diventeranno un’unica piattaforma.

Il dato diffuso è quello che include il canale via cavo e digitale HBO, la piattaforma HBO Max e la piattaforma Discovery+, che insieme hanno raggiunto un totale di 92.1 milioni di abbonati in tutto il mondo. Si parla quindi di una crescita di 1.6 milioni di abbonati rispetto ai 90.4 milioni dello scorso trimestre.

Il CEO David Zaslav ha poi confermato definitivamente che Discovery+ e HBO Max si uniranno in un’unica piattaforma. Non sappiamo come il piano in abbonamento dato che i servizi hanno differenti prezzi. Infatti negli USA HBO Max costa 14,99 dollari senza pubblicità e 9,99 dollari con la pubblicità. Discovery+ invece 6,99 dollari senza pubblicità e 4,99 dollari con la pubblicità.

Sarà quindi in arrivo una nuova piattaforma, il cui nome è ancora ignoto. Il suo lancio avverrà nell’estate del 2023 negli USA e all’inizio del 2024 in Europa, nei paesi in cui HBO Max è attivo. Il servizio promette grandi migliorie e avrà tre piani in abbonamento: con pubblicità, con poca pubblicità, solo con pubblicità.

Non abbiamo notizie in merito al lancio di questa piattaforma in Italia, dato che al momento alcuni prodotti HBO Max arrivano su Sky per via di un piano contrattuale. Al momento non sappiamo se questi diritti scadranno e presto il servizio debutterà anche da noi. In ogni caso Warner Bros. Discovery parla di nuovi mercati in cui il servizio streaming approderà verso l’autunno del 2024. Ci starà dentro anche il nostro paese? Discovery+ invece è già attiva da noi e combina elementi gratuiti e a pagamento.

PC Professionale © riproduzione riservata.