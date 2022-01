Amazon introduce la parola d'ordine per le consegne di valore. Una password monouso per tutelare gli ordini più dispendiosi: come funziona

Una password monouso per tutelare le consegne di Amazon

Su Amazon ha debuttato da qualche tempo una particolare novità. Si tratta di una funzione innovativa per proteggere le consegne di valore, ovvero l’impiego di una parola d’ordine da utilizzare in fase di consegna. Ma come funziona?

Come funziona la password monouso

Ogni utente che spende una determinata cifra su Amazon, riceverà una password monouso alfanumerica di 6 cifre. Il codice arriverà dopo l’acquisto tramite un’email da Amazon. Questo sarà poi da mostrare al corriere al momento della consegna. Questa password sarà poi reperibile su “Traccia il mio pacco“, e sarà valida finché il pacco non raggiungerà il destinatario.

In ogni caso, se non si è disponibili per ricevere il pacco, è possibile condividere la password monouso con una persona a propria scelta, che possa ricevere il pacco per nostro conto. Non è consigliabile condividere la password monouso con una persona sconosciuta, spiega Amazon. Se nessuno può ricevere il pacco, il corriere tenterà nuovamente la consegna il giorno lavorativo successivo.

Questa nuova funzionalità lanciata dal colosso dell’e-commerce nasce per arginare il furto di consegne di valore. In ogni caso non è ancora del tutto chiaro su quali acquisti si riceverà la password monouso. Secondo alcuni giornalisti che hanno parlato dell’iniziativa e che usufruito del servizio, il codice viene inviato in caso di ordini che superino i 300 euro. Questa sarebbe quindi la cifra minima per attivare la password monouso. Un altro dettaglio che è ancora da chiarire è se la funzione sarà obbligatorio o se si potrà disabilitare, a discrezione di ogni utente.

Rimaniamo quindi in attesa di novità in merito a questi particolari, e al giorno da cui questo servizio sarà a tutti gli effetti attivato su Amazon. Avete già potuto provare la funzione Consegna sicura con una password monouso?

PC Professionale © riproduzione riservata.