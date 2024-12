HowTo

Martina Pedretti | 3 Dicembre 2024

Apple Music

Come fare il proprio Apple Music Replay 2024

Apple Music ha lanciato il suo nuovo Replay 2024, ovvero la sua versione dello Spotify Wrapped, per scoprire il proprio anno in musica. Ma come funziona?

Ogni anno i fan di Apple Music si sentono esclusi mentre gli utenti di Spotify condividono ovunque il loro Spotify Wrapped. La funzione virale fornisce agli ascoltatori di Spotify statistiche dettagliate sulle loro abitudini di ascolto ogni anno. Apple Music ha una sua controparte dal 2019, ma a Replay è sempre mancato il lato più divertente e social, o almeno fino allo scorso anno.

Apple Music Replay 2024 è ora disponibile per vedere i brani, gli artisti e gli album più ascoltati durante l’anno. Ma come funziona e come scoprire i brani più ascoltati? Per ottenere i propri highlight del 2023 basta seguire pochi semplici passaggi. Il primo consiste nel visitare il sito web di Apple Music Replay e accedere al proprio account Apple. Dopodiché si aprirà una pagina dove si potrà cliccare su Inizia e Riproduci.

Il sistema propone agli utenti un filmato in verticale, in formato Storie di Instagram, che riassume quello che si è ascoltato durante l’anno. Come l’anno scorso, Apple Music Replay mostra una divertente sequenza di momenti salienti di tutte le tue canzoni e artisti preferiti dell’anno, nonché quanto tempo hai trascorso ad ascoltarli. Apple Music Replay dispone anche di un tracker dei traguardi, che mostra se hai raggiunto determinati obiettivi durante l’utilizzo del servizio, come l’ascolto di 1.000 brani.

La funzionalità è disponibile sia per app mobile che desktop. In attesa di Spotify Wrapped 2024, agli utenti Spotify ricordiamo che possono divertirsi creando il proprio festival musicale con Instafest.