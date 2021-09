Apple Watch Series 7 prezzo, uscita, caratteristiche

Apple annuncia Apple Watch Series 7: tutte le news su prezzo, uscita, caratteristiche della nuova linea di smartwatch.

Apple Watch Series 7 uscita

Durante la serata del 14 settembre Apple ha annunciato una serie di nuovi prodotti, in occasione dell’evento California Streaming. Tra questi figura anche l’attesissimo Apple Watch Series 7, che è pronto a conquistare gli utenti. Ma quando esce?

Apple ha avuto qualche problema in fase di produzione dei nuovi smartwatch. Proprio per questo la data di uscita dello smartwatch dovrebbe tardare. Infatti, a differenza di iPhone 13, sarà disponibile solo in autunno.

Apple Watch Series 7 prezzo

Constatato che Apple Watch Series 7 arriverà entro la fine dell’autunno, scopriamo ora il prezzo. Quando costerà? Il device è in vendita a partire da 399 dollari. Inoltre vi ricordiamo che la Serie 3 è ancora in circolazione, al prezzo di 279 dollari, mentre la SE costa 279 dollari.

Novità e caratteristiche

Watch Series 7

Il nuovo orologio verrà spedito con WatchOS 8, che ora include il monitoraggio della bici, questa una delle tante novità di Watch Series 7. La nuova linea di Apple Watch accompagna ormai da tempo gli iPhone nel loro evento di presentazione. Il suo arrivo è stato annunciato, così come un nuovo e unico design. Sarà disponibile nei formati da 41 e 45mm e questi schermi più ampi permetteranno di valorizzare i nuovi quadranti e anche watchOS 8. Lo stesso vale per la nuova tastiera QWERTY, che supporta un input tramite swipe.

Il design di Apple Watch Series 7 assomiglia dunque molto a quello degli iPhone 12, per dare una maggiore continuità nel look dell’intero ecosistema. Questa forma permette infatti di allargare decisamente il display e le dimensioni del dispositivo senza diventare ingombrante sul nostro polso. Infatti con il nuovo Series 7, lo schermo che si estenderà proprio fino al bordo.

Il processore S7 garantirà una migliore efficienza energetica a parità di potenza e occuperà meno spazio sotto la scocca. Questo permetterà ad Apple di introdurre una batteria maggiore per un’autonomia adeguata a qualsiasi utilizzo. Sappiamo che la ricarica della batteria è ora 33% più rapida rispetto alla precedente generazione. L’autonomia dichiarata è di 18 ore ed è ricaricabile con un cavo USB-C.

Inoltre Apple Watch supporterà il servizio Fitness Plus anche in Italia. Apple Watch Series 7 è disponibile in cinque colori diversi: Verde, Rosso, Bianco, Nero e Blu.

