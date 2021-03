Cosa sono i Canvas Spotify, come condividere i video dei brani nelle Storie Instagram, e cosa fare se non si riesce a visualizzarli

Nelle storie dei vostri amici vedete spesso condivise da Spotify con un video animato di sfondo? Vi siete chiesti come condividere i video di Spotify nelle vostre Storie Instagram e cos’è questa funzione? Si tratta dei Canvas Spotify, una serie di brevi immagini a ciclo continuo che gli artisti scelgono di inserire sui propri brani sulla piattaforma streaming. In un mondo dove i video hanno spesso la meglio su un contenuto statico, molti cantanti scelgono di inserire i Canvas per solleticare l’interesse a condividere una determinata canzone su Instagram, nelle Storie.

La condivisione dei Canvas di Spotify è attualmente disponibile per tutti gli utenti, ascoltatori e artisti allo stesso modo. Quindi quando qualcuno condivide una traccia dall’app alle proprie Storie di Instagram, il Canvas verrà mostrato a tutti. Il post avrà l’aspetto di una normale condivisione da Spotify, con una copertina e un collegamento per riprodurre la traccia. La differenze è che ci sarà un video a fare da sfondo.

Come condividere video Spotify nelle Storie

Condividere Canvas su Instagram

Per condividere i video Canvas da Spotify, bisogna selezionare semplicemente l’icona “⋮” nell’angolo in alto a destra dello schermo durante la riproduzione di un brano e selezionare Storie di Instagram. Importante è che si sia all’interno del brano stesso su Spotify, e che non si selezioni questo dalla tracklist dell’album o dalla pagina artista. Per capire se siete dentro la canzone, vi basterà vedere se sullo schermo del vostro dispositivo appare il video, già in sottofondo nella pagina di riproduzione. In questo modo sarete sicuri di essere nel posto giusto.

Se non riuscite ad accedere al brano, cliccatelo dalla pagina artista, dall’album o dalla playlist e poi cliccate nuovamente su di esso nella parte inferiore dello schermo, dove vi apparirà se lo state riproducendo. Così potrete entrare nella canzone e condividere il Canvas Spotify. Qui sotto potete vedere il procedimento.

Se invece preferite condividere al vecchio modo, solo la copertina dell’album, con il brano da voi scelto, vi basterà selezionare i tre puntini dalla schermata della tracklist del disco o dalla pagina artista. Ricordate inoltre che non tutti i brani presenti su Spotify sono accompagnati da un video Canvas.

Questa funzionalità è ideale per lanciare nuove canzoni, infatti l’aggiunta di Canvas su Spotify ha aumentato le condivisioni delle tracce fino al 200 percento, oltre all’aumento degli stream, dei salvataggi e delle visite al profilo dell’artista. Come sottolinea Spotify ai suoi artisti: “Non dimenticare: la musica non è più solo un formato uditivo”.

Non riesco a condividere Canvas Spotify su Instagram

Cosa fare se Canvas non funziona

Se non riuscite a condividere i video Spotify su Instagram, ci potrebbero essere alcuni problemi da risolvere. Prima di tutto, verificate di avere l’applicazione, iOS o Android, aggiornata alla sua ultima versione. Se questo non basta, controllate dalle Impostazioni di avere attivata la funzione Canvas di Spotify. Questa infatti può essere bloccata qualora non sia di gradimento degli utenti, ma si può riattivare in qualsiasi momento.

Per attivare Canvas Spotify, cliccate sulla rotella delle Impostazioni, in alto a destra nella schermata Home. Qui scorrete fino in fondo alla sezione Riproduzione e arrivate fino a Canvas, se il toggle non è attivato sarà grigio, se invece è attivato sarà verde. Vi basterà fare tap sull’icona per attivare o disattivare le Canvas.

Se ancora non funziona questo procedimento, recatevi nuovamente nelle Impostazioni e controllate la prima voce, Risparmio dati. Se in questo caso avete selezionato il toggle, che è quindi verde, non potete riprodurre i video Spotify. Questo perché la funzione imposta la qualità della musica su bassa e disabilita le Canvas degli artisti. Per risolvere, fate tap sul toggle per farlo diventare grigio.

