ChatGPT lancia Tasks: cos’è e come funziona

Martina Pedretti | 15 Gennaio 2025

chatgpt

ChatGPT lancia Tasks: una nuova funzionalità che permette di programmare attività automatizzate come promemoria e briefing personalizzati

OpenAI ha appena fatto un nuovo passo verso il futuro dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha lanciato Tasks, una nuova funzionalità di ChatGPT che consente agli utenti di programmare attività automatizzate. Questa feature sarà inizialmente disponibile in versione beta per gli utenti Plus, Teams e Pro, e verrà distribuita globalmente nei prossimi giorni su tutte le piattaforme, inclusi browser web, app desktop e mobile.

Cos’è Tasks e cosa fa

Tasks permette agli utenti di chiedere a ChatGPT di eseguire attività ricorrenti o future senza la necessità di un intervento manuale ogni volta. Può trattarsi di una vasta gamma di compiti, come:

Promemoria personalizzati : ricevere una notifica quando i biglietti di un concerto sono in vendita.

: ricevere una notifica quando i biglietti di un concerto sono in vendita. Briefing quotidiani e settimanali : aggiornamenti sulle notizie o bollettini meteo programmati.

: aggiornamenti sulle notizie o bollettini meteo programmati. Messaggi motivazionali : impostare affermazioni positive ogni mattina a una determinata ora.

: impostare affermazioni positive ogni mattina a una determinata ora. Momenti di intrattenimento: ricevere una barzelletta da raccontare ai propri figli ogni sera.

In pratica, Tasks funziona come un sistema di prompt automatizzati, simile a un assistente personale che esegue attività su richiesta in momenti specifici.

Come funziona Tasks

Per iniziare a usare Tasks, gli utenti devono abilitare la modalità “Attività programmate” dal menu a discesa in ChatGPT. Ogni volta che si invia un messaggio in questa modalità, viene creata un’attività automatica. È possibile gestire tutte le attività tramite il task manager, accessibile dal proprio profilo utente.

In aggiunta, ChatGPT può anche suggerire automaticamente alcune attività basate sulle interazioni precedenti, lasciando all’utente la libertà di accettarle o rifiutarle. Le notifiche delle attività vengono inviate sotto forma di push notification sul browser, sul sistema macOS (se si utilizza l’app desktop) e sull’app mobile.

Sebbene Tasks possa sembrare una funzionalità semplice e familiare, in realtà rappresenta qualcosa di molto più grande: l’introduzione del primo sistema agentico di OpenAI. Con il termine AI agentica si intende un’intelligenza artificiale capace di intraprendere azioni autonome per conto dell’utente. Ci si avvicina a quella che viene definita AGI (Artificial General Intelligence), ossia un’intelligenza artificiale di livello umano o superiore.

L’implementazione di Tasks segna l’inizio di una nuova era per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte di privati e aziende. Se oggi Tasks può aiutare con semplici promemoria e aggiornamenti, in futuro potrebbe evolversi fino a gestire processi aziendali complessi o persino coordinare interi progetti senza intervento umano.