News

Nicolo Figini | 13 Gennaio 2025

ai chatgpt

Su ChatGPT sono in arrivo delle nuove funzioni che mirano a introdurre delle personalità ben specifiche, in modo da rendere più umana la conversazione con l’utente. Ecco cosa accadrà.

Le personalità di ChatGPT

ChatGPT è sempre in fase di aggiornamento e ogni tanto vengono introdotte delle novità che fanno molto divertire gli utenti. Sappiamo che, creando un account o usando la modalità senza registrazione, l’intelligenza artificiale riesce a creare tutto ciò a cui possiamo pensare.

Potreste chiedere di scrivere una breve storia, il capitolo di un libro, una ricetta o addirittura le informazioni su qualsiasi tipo di argomento che più vi incuriosisce. Tra le introduzioni più simpatiche, invece, possiamo menzionare la voce di Babbo Natale che è stata implementata sotto le feste di Natale.

In queste ore, invece, si sta parlando in maniera sempre più frequente di un’altra funzione. Questa volta ci riferiamo alle “personalità” che aiuteranno l’AI a diventare ancora più simile a una persona reale e, per tale ragione, rendere la chat il più umana possibile.

LEGGI ANCHE: Una nuova funzione della PlayStation permetterà ai giocatori di sentire anche gli odori

Stando a quanto riporta anche il sito HDBlog, infatti, gli utenti potranno decidere di optare par vari tratti caratteriali. Si passa da quello più chiacchierone a quello più scettico o visionario. Per alcune persone tali funzioni sono già apparse, per poi sparire molto in fretta.

Probabilmente si sta valutando se attivarle permanentemente oppure no con un rilascio graduale. Non sappiamo ancora se saranno disponibili come opzioni cliccabili oppure come suggerimenti per idee che permetteranno di personalizzare manualmente l’esperienza.

Ad oggi non abbiamo molte informazioni al riguardo ma siamo sicuri che ne sapremo di più prossimamente. Come al solito, vi terremo aggiornati con tutte le news in merito, dunque continuate a seguirci per non perdervi tante altre novità.