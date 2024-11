Come aggiungere una canzone alla bio del profilo Instagram

HowTo

Martina Pedretti | 26 Novembre 2024

Instagram

Su Instagram si può aggiungere una canzone alla biografia nel proprio profilo: ecco come si fa e come funziona

Instagram ha introdotto una funzione che permette agli utenti di aggiungere una canzone preferita al proprio profilo. Ma come si fa a inserire un brano nella biografia?

Come aggiungere una canzone al tuo profilo Instagram

Questa novità richiama alla mente il glorioso passato di MySpace, la piattaforma pioniera dei social media musicali. Su MySpace, gli utenti potevano personalizzare i loro profili con playlist intere, condividendo i propri gusti musicali con amici e visitatori. Anche se Instagram permette l’aggiunta di una sola canzone e non offre dati sugli ascolti, questa nuova funzionalità segna un ritorno all’idea di utilizzare la musica come espressione personale.

Come fare per aggiungere una canzone al proprio profilo? Gli utenti devono andare nella sezione “Modifica” del profilo, cliccare su Musica, dove possono cercare e selezionare una traccia dalla vasta libreria musicale di Instagram, la stessa di Reels, Storie e post.

Qui hanno la possibilità di scegliere una porzione di 30 secondi della canzone da inserire nel loro profilo.

Dopodiché la canzone scelta sarà visibile nella parte superiore del profilo, appena sotto alla biografia.

Come funziona questo strumento

Se ancora non trovi l’opzione, non preoccuparti: l’aggiornamento sta venendo distribuito gradualmente e arriverà presto su tutti i profili. Assicurati di avere l’ultima versione dell’app installata per accedere alla funzione.

Un aspetto interessante è che l’utente non può sapere chi ascolta la sua canzone. Inoltre, alcune tracce potrebbero non essere disponibili per chi possiede un account aziendale, ma questo problema può essere risolto passando a un account personale.

A differenza di Myspace, dove le canzoni si riproducevano automaticamente entrando nel profilo, su Instagram la musica non partirà da sola. Gli utenti che visitano un account potranno invece scegliere di riprodurre o mettere in pausa la traccia musicale a loro discrezione.