Su Google arriva un easter egg per il coming out di Velma di Scooby-Doo: ecco come attivarlo e cosa succede

Un nuovo easter egg per Velma di Scooby-Doo è stato introdotto sulla pagina di Ricerca Google. Il personaggio del cartone ha fatto coming out come donna lesbica nel film Trick or Treat Scooby-Doo e il motore di ricerca ha deciso di celebrarla. Ma come si attiva l’easter egg di Velma?

Come funziona l’easter egg di Google Velma

L’easter egg

Per attivare l’easter egg di Google vi basterà scrivere o la parola Velma nella barra di ricerca del browser. Così facendo sullo schermo apparirà un’animazione che mostra una pioggia di coriandoli, con bandiere PRIDE e della comunità lesbica. La Sunset Lesbian include colori come l’arancione, il rosa e il bianco. Questo easter egg di Google sembra funzionare sia da smartphone, che da browser. Lo si può attivare anche digitando Velma Scooby-Doo, Velma Dinkley o solo Dinkley.

La pagina di ricerca di Google mostra poi due pulsanti nella parte inferiore della pagina. Uno serve per riprodurre l’animazione e un altro per condividere il risultato della ricerca tramite Facebook, Twitter o e-mail.

Negli anni Google ci ha regalato tanti easter egg simili, a tema Marvel, Friends, Il mago di Oz e più recentemente per la sonda DART.

Il coming out di Velma

L’easter egg Google celebra il coming out di Velma nel nuovo film d’animazione Trick or Treat Scooby-Doo. Nella pellicola la ragazza ha una cotta per Coco Diablo, il capo di un’organizzazione criminale in costume. Le scene con Velma che arrossisce vedendo Diablo hanno confermato le idee dei fan sull’identità sessuale di Velma.

Trick or Treat Scooby-Doo arriverà in streaming su HBO Max a partire dal 15 ottobre. Per quanto riguarda la data di uscita in Italia, invece, non sappiamo ancora quando esce il film.

La pellicola vede la celebre gang coinvolta in un nuovo mistero da risolvere, con tanti fantasmi doppelgänger. Con Coco Diablo in prigione, la Mystery Inc. pensa di potersi godere un po’ di vacanze, ma non è così. Una nuova minaccia, infatti, metterà i nostri simpatici protagonisti ancora una volta in serie difficoltà.

PC Professionale © riproduzione riservata.