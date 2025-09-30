Come attivare la modalità notte su iPhone per riposare meglio

HowTo

Martina Pedretti | 30 Settembre 2025

iPhone

Come attivare la modalità Notte su iPhone: guida per dormire meglio

La sera, quando ci rilassiamo davanti allo schermo del telefono, capita spesso di non accorgerci del tempo che passa. Eppure la luce blu del display può disturbare il nostro sonno e rendere più difficile addormentarsi. Per fortuna, l’iPhone ha una funzione pensata proprio per questo: la modalità notte, chiamata anche Night Shift.

Questa modalità riduce la quantità di luce blu emessa dal display e regala allo schermo un tono più caldo e piacevole, ideale per non affaticare la vista e per prepararsi a un sonno più sereno.

Attivare la modalità notte manualmente

Se vuoi provarla subito, ti basta seguire pochi passaggi:

Apri il Centro di Controllo (scorri dall’angolo in alto a destra del display, o dal basso se hai un iPhone con tasto Home). Tieni premuta l’icona della luminosità. Troverai l’opzione Night Shift: un tap e il gioco è fatto.

Lo schermo cambierà colore in pochi secondi, diventando più caldo.

Leggi anche: Come usare il Back Tap su iPhone: attiva funzioni toccando il retro del telefono

Programmare l’attivazione automatica

La vera comodità è impostare la modalità notte in automatico, così non dovrai ricordarti di attivarla ogni sera. Ecco come fare:

Vai in Impostazioni. Tocca Schermo e luminosità. Entra in Night Shift. Qui puoi scegliere se attivarla dal tramonto all’alba (grazie all’orologio e alla posizione dell’iPhone) oppure decidere un orario personalizzato, ad esempio dalle 22:00 alle 7:00.

Inoltre puoi regolare l’intensità del filtro, rendendo i colori più o meno caldi in base alle tue preferenze.

Perché usarla ogni sera

Attivare la modalità notte non è solo una questione di comfort visivo: diversi studi hanno mostrato che ridurre l’esposizione alla luce blu può aiutare il nostro cervello a capire che è arrivato il momento di riposare. Risultato? Addormentarsi più facilmente e dormire meglio.