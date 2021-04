Come attivare la riproduzione con risoluzione 4K su Netflix

Come si può attivare la riproduzione con risoluzione 4K su Netflix con account Premium? Ecco coem vedere serie TV e film in alta qualità

Di recente Netflix ha annunciato l’arrivo della funzione per la riproduzione casuale sulla sua piattaforma streaming. Con questa guida però vogliamo fare chiarezza su come attivare la qualità 4K per riprodurre i contenuti in alta risoluzione su Netflix.

Come vedere in 4K i contenuti Netflix

Il primo step è di verificare che il proprio abbonamento rientri fra i piani compatibili con la fruizione dei contenuti in 4K. Infatti al momento solamente il piano Premium offre la possibilità di guardare film e serie TV su Netflix con una risoluzione nativa 4K UltraHD, per i contenuti che la prevedono. Se tuttavia il proprio abbonamento non coincide con quello Premium, è possibile effettuare upgrade della propria offerta e abilitare questa funzionalità. Ciò è possibile accedendo alla sezione dedicata alla sottoscrizione nella pagina del proprio profilo. Come arrivare in questa pagina? Basterà selezionare Informazioni sul piano e cliccare poi la voce Cambia Piano. Dopodiché gli utenti potranno aggiornare il piano attuale alla versione Premium, attivandola in definitiva. Il piano si potrà poi cambiare in qualsiasi momento.

Quando poi si ha ottenuto conferma che il proprio account permette di vedere i contenuti Netflix in qualità 4K, si dovrà verificare che il proprio ambiente domestico rispetti i prerequisiti minimi per attingere alla modalità UltraHD. La stessa azienda del servizio streaming suggerisce una connessione a internet stabile che consenta la navigazione ad almeno 25Mbps. Inoltre la propria TV deve essere compatibile con la risoluzione in 4K, per poter fruire dei contenuti in alta qualità. La frequenza di aggiornamento deve essere 60Hz.

A questo punto si sarà potuto appurare se si soddisfano tutti i requisiti necessari per la riproduzione su Netflix con risoluzione in 4K. Il prossimo passo è quello di abilitare lo streaming ad alta qualità dalle Impostazioni della propria applicazione.

I clienti SKY con pacchetto Intrattenimento Plus potrebbero avere già il pacchetto Premium di Netflix attivo.

PCProfessionale © riproduzione riservata.