Netflix è pronto a lanciare Riproduci qualcosa che consiglia di vedere contenuti random: cos'è e come funziona la novità in arrivo nel 2021

La piattaforma streaming più famosa al mondo ha deciso di introdurre una nuova funzione nel suo catalogo. Si tratta della Riproduci qualcosa di Netflix, che molti utenti hanno già imparato a conoscere, mentre molti altri impareranno a farlo nel corso del 2021. Ma che cos’è e come funziona? Si tratta di una funzione ideata per riprodurre in modo casuale contenuti che potrebbero piacere agli utenti.

Per il momento Riproduci qualcosa di Netflix è ancora in fase di testing, infatti solo determinati utenti hanno ottenuto la prova random e possono sperimentare le brezza di scoprire serie o film casuali dal catalogo. Presto Netflix si prospetta tuttavia di rendere questa funzione accessibile a tutti i suoi iscritti, e questo accadrà nel corso del 2021. Riproduci qualcosa si basa sempre sui gusti dello spettatore, proponendo nuovi titoli che potrebbero essere di suo gradimento. Quindi ad esempio non arriverà mai in shuffle una comedy romantica a un appassionato di true crime.

Questa riproduzione casuale come funziona? All’interno della pagina principale di Netlix, l’utente avrà una sezione apposita dedicata a Riproduci qualcosa, dove la piattaforma suggerirà un contenuto. Se questo non dovesse essere indicato per i gusti della persona, si potrà continuare con lo shuffle, finché non verrà proposto qualcosa in linea con ciò che piace. Questa proposta viene fatta sulla base dei film e delle serie TV guardate nel corso del tempo passato sulla piattaforma. Possiamo quindi dire addio alle ore passate a scegliere un titolo su Netflix senza deciderci, ci pensa Riproduci qualcosa al posto nostro.

Se si guarda da TV sulla sinistra, apparirà il simbolo della riproduzione casuale, le due frecce, con affianco scritto Riproduci Qualcosa. Come mostra poi la foto scattata dalla TV di chi vi scrive questo articolo, una volta selezionata l’icona, apparirà la scritta “Non sai cosa guardare? Prova Riproduci qualcosa. Riprodurremo in maniera casuale i titoli del catalogo Netflix in base ai tuoi gusti”. Selezionando poi il bottone Prova ora, si aprirà un contenuto, che sia il primo episodio di una serie o un film. Da app invece la sezione cliccabile dello Shuffle Play è disponibile in alto, come è anche per chi usa Netflix da browser.

Netflix ha affermato che, finora, il feedback degli abbonati è stato positivo. E voi? Siete alcuni tra i fortunati che hanno lo Shuffle Play su Netflix oppure non vedete l’ora che questa funzione arrivi anche sul vostro profilo?

