Come cambiare l’immagine del profilo su Instagram

HowTo

Martina Pedretti | 9 Maggio 2023

Instagram

Scopri come cambiare l’immagine del tuo profilo Instagram in modo rapido e facile. Cosa devi fare per aggiornare la tua foto.

Come modificare l’immagine del tuo profilo Instagram

L’immagine del profilo su Instagram è la prima cosa che gli utenti vedono quando visitano il tuo profilo. Quindi, se desideri mantenere il tuo account aggiornato, dovresti considerare di cambiarla di tanto in tanto. Fortunatamente, il processo per cambiare l’immagine del profilo su Instagram è semplice e veloce. In questo articolo, ti mostreremo come farlo in pochi semplici passi.

Per cominciare, apri l’app di Instagram sul tuo smartphone e tocca l’icona del tuo profilo nell’angolo in basso a destra dello schermo. Ora, guarda sotto la tua biografia e seleziona “Modifica“. Seleziona poi “Modifica immagine o avatar“. Qui puoi scegliere tra diverse opzioni: con “Scegli dalla libreria“, scegli una nuova immagine dal tuo album fotografico, con “Importa da Facebook“, scegli uno scatto da Facebook e con “Scatta foto“, puoi fare una nuova foto dalla tua fotocamera.

Instagram ti consente di regolare la foto del profilo come desideri. Puoi infatti zoomare o ritagliare l’immagine per farla apparire perfetta. Assicurati che l’immagine sia di alta qualità e che sia rappresentativa di te o del tuo marchio.

Una volta che sei soddisfatto della nuova immagine, tocca “Fine” per aggiornare il tuo profilo. In pochi secondi, la tua nuova immagine del profilo apparirà sul tuo profilo e nelle ricerche di Instagram.

Sei riuscito a modificare la tua foto del profilo su Instagram grazie a questa veloce guida?