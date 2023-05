Come nascondere le storie Instagram agli altri: la guida definitiva

HowTo

Martina Pedretti | 9 Maggio 2023

Instagram

La guida su come nascondere le storie Instagram

Hai mai pubblicato una storia su Instagram pensando che avresti voluto nasconderla a una persona o più? Fortunatamente, Instagram ha una funzione che ti consente di nascondere le tue storie a persone specifiche o a tutti i tuoi follower. In questo articolo, ti guideremo passo dopo passo su come nascondere le storie Instagram agli altri.

Dopodiché devi andare sul profilo della persona a cui vuoi nascondere le tue Storie, e poi cliccare sui tre puntini in alto a destra (accanto all’icona della campanella). Dal menù a tendina clicca su “Nascondi la tua storia“.

Nota bene: se nascondi le tue Storie, non potrai più vedere quelle dell’utente a cui le hai bloccate.

Puoi poi ottenere lo stesso risultato quando pubblichi una o più Stoie. Per farlo basta aprire l’elenco di persone che hanno visualizzato altre tue Storie, selezionare i tre puntini affianco all’username e cliccare su “Nascondi la tua Storia”.

Per invece nascondere le tue storie Instagram a più persone, devi andare sul tuo profilo, cliccare sulle tre linee in alto e poi Impostazioni e privacy > Nascondi storia e video in diretta > Nascondi storia e video in diretta a. Qui hai accesso a una barra di ricerca dove scrivere i nomi degli utenti, oppure a una lista in cui sono già comprese le persone bloccate (cerchio blu con spunta), ma anche quelle alle quali puoi bloccare la Storia, facendo tap sul cerchio vuoto affianco all’username.

Se vuoi mostrare nuovamente la tua storia a qualcuno, tocca la spunta blu per deselezionare la persona in questione.

Ora puoi creare la tua storia e sarà nascosta a chi vuoi tu. Puoi aggiungere testo, GIF, musica e altro, come fai di solito, senza temere.