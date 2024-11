HowTo

Nicolo Figini | 6 Novembre 2024

Quali sono gli strumenti per capire se un testo è stato scritto da ChatGPT? Come riconoscere un testo scritto da AI

Ormai l’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più spazio nelle nostre vite, quindi è utile chiedersi come capire se un testo è stato scritto da ChatGPT. Ecco come riconoscere se un testo è scritto dall’AI.

ChatGPT, come capire se un testo è scritto da AI

Sempre più persone al giorno d’oggi ricorrono all’uso dell’intelligenza artificiale per rendere la propria vita più semplice. A volte, però, tale metodo potrebbe portare a delle ripercussioni piuttosto gravi, soprattutto se l’AI viene utilizzata per redigere dei compiti a scuola oppure all’università.

Sul web sono molte le ricerche, come per esempio ‘come non far riconoscere un testo scritto da AI‘ oppure ‘come umanizzare un testo AI‘. Tutto ciò potrebbe essere un’arma a doppio taglio, perché chi di dovere potrebbe andare a controllare un sito o due per capire se un testo è stato effettivamente scritto da AI.

Quindi, come capire se un testo è stato scritto da ChatGPT? Siti come quello di Salvatore Aranzulla per esempio, ci vengono incontro stilando una lista di pagine web tramite che ci mostrano come vedere se qualcuno ha copiato da ChatGPT. Tra questi possiamo citare:

ZeroGPT : un sito la cui versione gratuita permette di analizzare testi fino a 15.000 caratteri. Questo prende in considerazione anche portali come Google Gemini e sottolineerà in giallo tutte le parti del testo sospette. Il costo è di 9 euro al mese .

: un sito la cui versione gratuita permette di analizzare testi fino a 15.000 caratteri. Questo prende in considerazione anche portali come e sottolineerà in giallo tutte le parti del testo sospette. Il costo è di . GetMerlin : in questo caso, invece, potete analizzare gratuitamente fino a 5 testi al mese, per una lunghezza di massimo 10.000 caratteri. Il costo è di circa 7 euro al mese .

: in questo caso, invece, potete analizzare gratuitamente fino a 5 testi al mese, per una lunghezza di massimo 10.000 caratteri. Il costo è di circa . GPTZero: questo sito elabora testi gratuitamente che comprendono 5.000 caratteri. Creando un account gratis si passa a 10.000 caratteri, ma l’opzione a pagamento è di 10 euro al mese.

Per riconoscere se un testo è stato scritto da ChatGPT potrete utilizzare anche altri siti come NoPlagio, CopyLeaks o Originality. In questo modo sarà impossibile non far vedere che un testo è stato scritto da ChatGPT. Ecco come attuare il controllo di un testo potenzialmente scritto da AI.