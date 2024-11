Come disattivare temporaneamente un account Instagram

HowTo

Martina Pedretti | 6 Novembre 2024

Instagram

Scopri come disattivare temporaneamente il tuo account Instagram senza eliminarlo: la guida in pochi e semplici passi

Se senti il bisogno di una pausa da Instagram ma non vuoi eliminare definitivamente il tuo account e tutte le tue foto, puoi temporaneamente disattivare il profilo utilizzando una delle due opzioni disponibili: la pagina di disattivazione di Instagram o l’Accounts Center di Meta. Ecco come fare.

Disattivazione tramite web

Non puoi disattivare il tuo account Instagram direttamente dall’app mobile; devi invece accedere alla pagina web di disattivazione tramite browser. Dopo aver effettuato l’accesso, seleziona un motivo per cui vuoi disattivare il tuo account dal menu a discesa. I motivi possono variare: dalla necessità di una pausa fino a problemi con la privacy o la gestione dei dati. Alcune opzioni potrebbero mostrare suggerimenti o link utili; ad esempio, se scegli “Troppo impegnativa/troppo distraente”, Instagram ti suggerirà di eliminare l’app dal tuo dispositivo. Dopo aver scelto il motivo e inserito la tua password, clicca su Disattiva temporaneamente l’account. Tieni presente che questo processo può essere ripetuto solo una volta a settimana.

Un’opzione alternativa per disattivare temporaneamente, soprattutto se gestisci più account Instagram, è il Centro Account di Meta. Accedi tramite un browser e vai sulle impostazioni di Instagram (sempre tramite browser) cliccando su Vedi altro nel Centro account dalla pagina delle impostazioni (vai su Altro > Impostazioni ). A questo punto basta selezionare Dati personali sul lato sinistro dello schermo, fare clic su Proprietà e controllo dell’account e poi su Disattivazione o eliminazione.

Nella schermata successiva, inserisci la tua password e seleziona Continua. Anche qui è necessario selezionare un motivo per cui desideri disattivare il tuo account, quindi fai clic su Continua. Infine, seleziona Disattiva account per completare il processo.

Cosa succede dopo la disattivazione?

Disattivare temporaneamente il tuo account Instagram significa che il tuo profilo, le foto e i commenti spariranno temporaneamente. Gli altri utenti non potranno trovarti nelle ricerche, e tutte le tue interazioni, come like e messaggi diretti, saranno nascoste finché l’account non viene riattivato.

Come riattivare il tuo account

Per tornare visibile su Instagram, è sufficiente accedere nuovamente utilizzando il tuo nome utente e password. Una volta effettuato l’accesso, il tuo profilo sarà immediatamente ripristinato e visibile a tutti.

Prendere una pausa da Instagram è semplice e ti permette di gestire meglio il tuo tempo e la tua privacy senza eliminare definitivamente i tuoi ricordi e la tua presenza online.