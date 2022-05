Su Instagram arrivano gli adesivi avatar nelle storie: di cosa si tratta, come funzionano e come creare il proprio personaggio

Su Instagram ha debuttato un nuovo adesivo che permette di creare il proprio avatar 3D, da inserire poi nelle storie a mo’ di reaction. Ma come funzionano e come si creano?

Meta ha lanciato gli Avatar 3D da tempo, ma solo ora la funzione è disponibile nelle Storie di Instagram per tutti gli utenti. Dopo una prima fast di test infatti la novità ha raggiunto ogni iscritto presente sulla piattaforma, a patto che questo abbia aggiornato l’app.

Alcuni avatar del social

Ma cosa sono questi Avatar 3D di Instagram? Adam Mosseri, CEO del social li descrive come una rappresentazione visiva dinamica di chi sei nel Metaverso. Proprio come i memoji di iOS, con queste rappresentazioni di noi, sincronizzabili su Facebook, Messenger e Instagram, si può infatti creare una versione di noi stessi nel metverso.

Gli avatar di Instagram infatti possono essere personalizzati dal colore della pelle, ai capelli, ai vestiti, ai cappelli, inserendo anche apparecchi acustici, turbanti e il bindi, decorazione per la fronte dell’Asia del Sud. Meta infatti permette agli utenti di creare una identità virtuale che possa rispecchiarci in questo mondo digitale.

Come creare un avatar su Instagram

L’adesivo Avatar

Ma come si può creare Avatar 3D nell’app di Instagram? Il primo step è quello di aggiornare il social alla sua versione più recente, attraverso l’Apple Store. Successivamente, è necessario toccare l’icona per pubblicare Storie, Reel e Post e cliccare su Storie. Nella sezione Crea poi, recandosi sulla pagina degli adesivi, comparirà quello dell’Avatar 3D. Qui si potrà creare il proprio sé digitale, personalizzando ogni aspetto, dalla forma di naso e bocca, fino all’acconciatura e ai colori dei vestiti.

In alternativa è possibile accedere alla sezione per creare il proprio avatar anche dalle Impostazioni del profilo, cliccando su Account e poi Avatar. Qui si potrà modificare il proprio personaggio in qualsiasi momento.

Una volta creato, attraverso lo stesso procedimento si avrà accesso a una serie di reaction create con il proprio avatar, da postare in accompagnamento alle storie Instagram.

